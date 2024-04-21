頂流男神出活動遇大暴雨依然笑住口零架子　粉絲第一句竟然問呢啲

現年44歲的林峯，過往效力無綫期間演出過多套經典劇集，包括：《尋秦記》、《律政新人王》、《大唐雙龍傳》、《溏心風暴》系列、《談情說案》、《雷霆掃毒》、《使徒行者》等，形象入屋；其後還演而優則唱，演員、歌手雙線發展，加上Chok到爆的靚仔外表，吸引大批女粉絲，早年已奠定香港頂流一席位。

林峯現時每次提及老婆和女兒總是笑容掛面，露出一副冧滋滋的樣子，顧家形象獲網民大讚。（梁碧玲攝）

林峯現時有妻女萬事足。（微博圖片）

雖然林峯現已成家立室，但魅力不減，而且多了幾分成熟男人味，尤其是每次提及妻女，他總是露出一副冧滋滋的樣子，顧家形象同樣獲得網民認可，令他人氣不減，尤其在內地，其每到之處都定必塞爆人，非常厲害。

林峯日前一身白馬王子look現身廣州一個水上樂園活動。（小紅書）

遇正當地大暴雨。（小紅書）

林峯自己挺著雨傘與遊客一齊等，一點明星架子都沒有獲網民激讚。（小紅書）

日前，林峯應邀到廣州一個水上樂園出席活動，奈何活動遇正超級大暴雨，但大家的熱情並沒有因此被淋熄。當日林峯以一身白馬王子look現身，簡約得來非常醒目靚仔，而他到場一刻，在場守候多時的遊客和粉絲即瘋狂尖叫，場面墟撼。

現場尖叫聲不斷。（小紅書）

雨沒有停過。（小紅書）

但沒有影響大家心情。（小紅書）

雖然現場下著滂沱大雨，但林峯也貫徹其親民的作風，沿途與熱情的遊客和粉絲揮手打招呼，又主動握手，全程笑容滿臉，而且在主持介紹他出場時，林峯自己挺著雨傘與遊客一齊等，主持講多久，他就在台下等多久，沒有一點明星架子獲網民激讚。

主持台上講多久，林峯就在台下等多久，一點架子都沒有。（小紅書）

林峯心情完全沒有受天氣影響。（小紅書）

還向大家介紹樂園。（小紅書）

不停向淋著雨的遊客揮手打招呼。（小紅書）

還有握手，相當親民。（小紅書）

不過正當林峯要顧著走路，又要顧著被淋濕最狼狽的時候，居然有女粉絲突然問一句：「林峯幾時開演唱會？」對此，林峯也禮貌回覆：「我都想。」雖然未知演唱會幾時開，但林峯當晚都有現身水上樂園音樂節，淋住雨獻唱了《愛在記憶中找你》和《幼稚未完》等歌曲，幫粉絲止一止渴，縱使雨一直下，但場內氣氛依然熾熱高漲，每首歌都全場大合唱。林峯也非常可愛，趁機向大家宣傳他即將上映的主演電影，又不時向大家派心心，難怪網民說，能與林峯一齊「Let‘s get wet」，就算淋了一世要淋的雨都值得。

縱使現場勁大雨，林峯依然落力演出。（小紅書）

今次真係「Let‘s get wet」。（小紅書）