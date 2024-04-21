獎門人｜陳煒寸爆罵：收檔啦！　梁小冰回敬：做極都唔紅呀你！

特備節目《獎門人Hug Hug媽咪感謝祭》周日晚（21日）8點半翡翠台播映 ，今集主持陣容有「獎門人」曾志偉、「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩、林秀怡和林正峰。 今集嘉賓陣容有熱播劇《逆天奇案2》演員組成的「逆天奇案2」隊，成員包括陳展鵬、林夏薇、方力申、劉佩玥、張頴康、馮盈盈、高鈞賢和梁小冰，對戰「朱隊友」隊的朱咪咪、陳煒、郭政鴻、袁偉豪、張振朗、范振鋒和梁競徽（唯唯）。



盈盈都好進擊吓。

朱咪咪慢慢啜。

咪咪姐被咁多位型男輪住啜。

咪咪姐被咁多位型男輪住啜。

久未亮相遊戲節目的咪咪姐玩得相當落力，在首個遊戲「開心無敵啜乒乓」中，除獲優待可以慢慢啜，還被展鵬點名對決啜乒乓，咪咪姐輸人唔輸陣豪言：「你夠膽就啜走個波！」她又命令展鵬唔准擘大口，自己再慢慢啜走乒乓波，場面搞笑。「開心無敵傳紫菜」同樣笑爆肚，咪咪姐先被兩大小生袁偉豪和張振朗夾擊傳紫菜，咪咪姐即時怕醜妹上身眼都唔敢擘大！之後獎門人再安排咪咪姐一人VS「逆天2」男子組，《逆天2》總監製劉家豪亦有落場玩埋一份，家豪哥一馬當先捉實咪咪姐傳紫菜，之後四大型男方力申、張頴康、高鈞賢和陳展鵬肉緊捉住咪咪姐輪住啜，引爆全場氣氛！

唯唯個樣好肉緊。

盈盈激動到企起身。

薇薇玩到瞓地。

彈遮遮精彩連環圖。

彈遮遮精彩連環圖。

彈遮遮精彩連環圖。

彈遮遮精彩連環圖。

彈遮遮精彩連環圖。

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「開心無敵落大閘」中，展鵬和薇薇組成最強視帝視后組合，兩人玩遊戲時默契十足， 除了多番神同步，展鵬還鬼馬地扮「色狼」撲向薇薇；薇薇則跪地、趴地完全零介意，相當玩得。之後「開心無敵私人醒」更成為兩隊隔空罵戰戰場！其中一條題目「講咗畀人掌嘴嘅說話」，煒哥先是寸爆小冰：「收檔啦！」小冰唔執輸反擊：「做極都唔紅呀你！」

小冰（左圖左2）同陳煒（右圖右3）好有火花。

之後戰火蔓延到盈盈和唯唯身上，盈盈寸爆近年在內地帶貨的唯唯：「你賣嘢全部畀人退貨，零營業額呀！」唯唯不甘視弱「回敬」：「你套套劇擔正但全部仆直冇收視，除咗《逆天2》！」笑爆全場。另一條題目是「講出三級片名稱」，眾人發揮小宇宙創作出多個搞笑啜核戲名，包括「警花警棍有景轟」、「戰車戰神戰銷魂」等，想知道還有甚麼搞笑創作，密切留意周日晚播出的《獎門人Hug Hug媽咪感謝祭》。