逆天奇案2｜第16至20集劇情劇透　陳展鵬飛奔海外勇救馮盈盈

《逆天奇案2》第16至20集



第十六集 (04/22)

陳展鵬、林夏薇在公在私大方地相處，成功合作破案。服刑廿多年的賊王石少波於刑期最後一個月時，在低設防監獄中逃脫，令警方大惑不解。林夏薇發現線索，黃智賢率眾追查，終掌握少波位置，怎料跟蹤途中發生意外，少波成功逃脫。黃智賢因追捕行動失敗，首次被李國麟嚴苛責備，心情低落，卻要裝作無事地與蔣祖曼、宏福吃飯，引發一場小風波。宏福以麻雀牌局智慧比喻人生，鼓勵黃智賢相信自己。黃智賢決定擴大調查範圍，林夏薇亦幫忙檢視來自海外的情報……

第十七集 (04/23)

黃智賢推斷少波與海外疑犯有勾當，請林夏薇着手調查。林夏薇發現線索，黃智賢趕往視察，聽到大量槍聲，也見少波在場，及後才知少波逃獄的真正原因……黃智賢縱使方向有錯，但總算彌補了之前的過失。夏劉佩玥自稱是張頴康亡妻尤麗親屬，申請繼承尤麗的巨額遺產，但因手上文件未能完全證明與尤麗的關係，被遺產監管人駁回申請。劉佩玥藉媒體施壓，遺產一事瞬間成為城中熱話。李國麟受上頭指示要關注事件，調查劉佩玥可有為尤麗報仇的念頭。

第十八集 (04/24)

王賢誌為錢主動提出幫劉佩玥打官司，在法庭上與蔣祖曼鬥得難分難解。劉佩玥與社團人士相交甚密，O記着手調查她的底細。劉佩玥親自上庭作供，聲淚俱下，佔盡上風。方力申帶劉佩玥往見張頴康，沒想到張頴康反應極大。劉佩玥提出只要魏陳少邦助她得到尤麗的遺產，便會助陳少邦獲得魏豐集團的控制權，二人決定合作。蔣祖曼亦找陳展鵬、馮盈盈作證，怎料馮盈盈被王賢誌攻擊與陳展鵬當日的曖昧關係……方力申向張頴康注射新藥物，期望張頴康的認知能力可再提高……

第十九集 (04/25)

林夏薇見方力申一臉愁容，藉簡單舉動令他心情好轉。陳少邦見劉佩玥的官司形勢大好，有意討好她。有人懷疑劉佩玥身分，隨後更以匿名訊息勒索她。蔣祖曼推斷劉佩玥的勝算高，已準備好接受失敗。高鈞賢為盡快帶馮盈盈離港，廢寑忘餐地解密；馮盈盈於解密文件發現驚人秘密，或影響官司走向……方力申想藉劉佩玥相助，提高張頴康的認知能力。黃智賢誤會蔣祖曼另有新歡，鬧出笑話，二人關係卻更進一步。黃智賢、蔣祖曼與宏福商討結婚事宜，怎料宏福要蔣祖曼簽署婚前協議書……

第二十集 (04/26)

蔣祖曼感到不受尊重，決定擱置結婚一事。黃智賢回到警署向陳展鵬訴苦，託他代為告訴大家婚期另行通知。馮盈盈重遇於委內瑞拉孤兒院一起長大的顧承武後，遭扒手偷去銀包，追趕時不小心被汽車撞倒。陳展鵬在馮盈盈的病房認識了承武，怎料承武背後另有身份…李國麟指警方已在調查承武，着陳展鵬不要打草驚蛇，要繼續與承武正常來往。承武仍未知警方跟蹤，如常行動。陳展鵬突然得悉馮盈盈失蹤，四出找尋不果，情急下只好前往承武的酒店房打探……