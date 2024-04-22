息影三級片女星火辣水着騷身材驚現排骨胸　事業高峰期引退嫁豪門

𡃁模出身前港產三級片艷星，現年40歲的雷凱欣，當年中學畢業後隨即入行，憑籍住出眾身材走性感路線，更曾被多本雜誌封為新一代性感水著女神，也曾傳過有日本AV商重金邀請她越洋拍戲，後來更轉到台灣發展。直至2010年，她接拍了三級電影《3D肉蒲團之極樂寶鑑》，片中的她性感上陣即令她紅遍中港台，就連外國傳媒也有報道，成為了一時佳話，事業迎來了高峰，但她卻選擇急流湧退。雷凱欣在2014年拍攝完《大話天仙》後便淡出娛樂圈，嫁給身家豐厚的車行太子爺陳智聰，並育有一名兒子，過著優哉游哉的闊太生活。她閒時也有更新IG同大家分享近況。

雷凱欣當年走性感路線。（IG圖片）

雷凱欣曾參演《3D肉蒲團之極樂寶鑑》，是不少男性心目中的「女神」。（劇照）

雷凱欣下嫁有米圈外老公後，過著低調闊太生活。（網上圖片）

雷凱欣雖然已身為人妻兼人母，不過絕無半點師奶味，息影多年的她樣貌身材都依然keep得好好。昨日她post了一張性感泳衣靚相，留言寫道：「Enjoy the simple, everyday moments. #舊相一張 #分享一下 #今天下雨來點陽光味的照片」表示自己享受簡單的日常時刻。她並沒有說照片是什麼時候拍下的舊照，相中的她身材Fit爆，狀態不輸全盛時期，但就瘦了些，出現排骨胸。網民亦留言大讚她性感火辣。

雷凱欣的水着美照。(ig圖片)

雷凱欣個小朋友好可愛。（IG@vforvonnie）

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