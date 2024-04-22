鍾鎮濤重提當日破產拒溫拿幫忙度難關：自己嘅事應該自己承擔

向來擅長主持訪談節目的芷珊，這次將挑戰難度推出紀錄式訪談節目《芷珊約您》，並廣邀在樂壇舉足輕重的7位代表人物/組合，貼身直擊7個不同風格的世界巡迴演唱會。第一集為《芷珊約您》打響頭炮的嘉賓，是已經在樂壇屹立了五十年、由譚詠麟（阿倫）、鍾鎮濤（阿B）、陳友、彭健新及葉智強組合而成的溫拿樂隊，芷珊除了直擊五人在澳門的告別巡唱綵排及上台前的關鍵時刻外，還跟五子到吉隆坡見證他們連串告別巡場宣傳活動。



溫拿無論係五子之間抑或同歌迷之間，大家嘅情誼都係好似歌詞一樣千載不變。

溫拿有個傳統，就係每隔五年左右就會聚一聚開騷。

溫拿有個傳統，就係每隔五年左右就會聚一聚開騷。

溫拿屹立多年，最為人津津樂道的除了是一首又一首的名曲外，還有五人的兄弟情。五子之中，由於阿倫及阿B較受歡迎，二人在溫拿出道不久已獲各方邀請作單飛發展，為了顧及其餘三位好兄弟而一直未有行動；陳友接受芷珊單對單訪問時便娓娓道來溫拿為何在1978年時決定嘗試各自發展，陳友說：「嗰兩個靚仔小鮮肉好多人搵佢哋獨立發展架嘛，咁你走咗隊band點呢？我覺得佢哋有難處嘅，咁我哋三個（陳友、健仔及智強）咪商量話不如停吓，各有各做啲嘢先啦，幾年後睇吓係咪再聚埋啦，唔通三十歲仲彈結他咩，係咪應該搵啲自己各自嘅事業呢？大家好兄弟，有啲嘢唔好等佢講，大家明吖嘛。」聽落極度窩心，亦因為這樣，溫拿建立了每隔五年便聚在一起開騷的傳統。

對於阿倫同阿B獲得更多嘅關注同發展機會，陳友睇得好開。

對於阿倫同阿B獲得更多嘅關注同發展機會，陳友睇得好開。

對於阿倫同阿B獲得更多嘅關注同發展機會，陳友睇得好開。

芷珊再追問陳友見到同隊有其他隊員更受歡迎會否感到唏噓時，陳友說：「睇你執咗咩籌，咁你執咗支打鼓籌，你咪認住支打鼓籌。唱歌嘅係front man，一定要有咁嘅條件，就係睇起上嚟好舒服、可以吸引到萬千擁躉嘅。自己要問番自己有冇呢啲條件先？我覺得我後生嗰時就冇（呢啲條件）嘅。」芷珊還追問了阿倫與阿B的樂迷會否不和，對此阿倫即收起一貫的頑皮嚴肅謂：「我哋會教導佢哋，我哋係一隊band嚟，鍾意我要愛屋及烏。」阿B則謂：「跟咗好多年嘅fans，就冇分鍾意邊個邊個架喇。」

阿B試過有次開Show同其他band夾到周身唔聚財，但阿倫一嚟到就即刻成個人安心晒，好感人。

阿倫話因為阿B係五子中最細嗰個，所以大家都好錫佢。

無所不談的五子，提到阿B 2002年面對經濟難關時，阿倫坦言當時其餘四子都想盡辦法想幫阿B度過難關：「我哋成班有諗過不如我哋開演唱會同佢搞掂佢啦，但阿B就話唔使。」阿B在旁即接著說：「發生咗事情就面對啦，佢哋係好有心想幫我呢件事，但我自己嘅事應該自己承擔，就算係幫我，都冇理由佢哋咁辛苦嚟幫我。」五子互相的扶持及體諒，配以芷珊「好兄弟無須多講，永遠都係互相支持」的旁白，煞是感人。

阿倫同陳友原來都係反斗星。

有溫拿的地方，就有美食和歡笑。五子受訪時大談當年奀皮事件，原來阿倫及陳友曾因一時貪玩大玩自殘遊戲，結果兩敗俱傷。陳友說：「我同阿倫每人一嚿拳頭咁大嘅芥辣，然後一齊啪入口唔准飲水！」阿倫說：「大家咪互望，總之有任何反應就輸！」陳友再說：「我嗰晚好辛苦，個胃轉嚟轉去，見阿倫冇打嚟以為佢冇事，點知第二朝見到佢塊面黃晒。」阿倫沒好氣謂：「我嘔到黃膽水都出埋嚟。」阿倫又大爆智強與陳友相當爛瞓，其中有次因擔心昏睡不醒的阿強有事，驚動酒店職員幫忙開門，豈料阿強不但瞓得好稔，更連被開著的燈「Cup」住整塊臉也渾然不覺，十分搞笑。

阿B大方分享當年面對經濟難關嘅正面心態。

阿B大方分享當年面對經濟難關嘅正面心態。

阿B大方分享當年面對經濟難關嘅正面心態。

阿倫同其餘三子都好緊張年紀最細嘅阿B。

阿倫同其餘三子都好緊張年紀最細嘅阿B。

講番當年同陳友鬥啪芥辣，阿倫笑唔停。