美國傳奇Rapper阿姆Eminem IG貼一神秘手勢　背後意義非凡！

美國傳奇Rapper Eminem（Marshall Mathers）於日前（21/04）在IG上貼出一張手掌上放着一枚印有「16」硬幣的照片，他的經理人寫道：「Sweet 16. So proud of you.」原來這張圖正是他證明自己戒酒16年。



Eminem戴着的Rolex勞力士印有「TIFFANY & Co.」字樣，反映其非凡身分。（GettyImages）

Eminem在一次2011年《紐約時報》的訪問中，曾承認自己有毒癮問題，他透露：「在2007年時，每天需要服用20顆安眠藥，幾乎因過量而死亡。」翻查一些報道就能發現，他於2008年4月20日開始戒酒，即至日前剛好已戒酒16年。

Eminem戒酒16年。（IG圖片）

Eminem同人合作都唔算多嘅。（資料圖片）

Eminem今次火力全開Diss Back，睇嚟MGK都冇運行。(資料圖片)

美國知名Rapper Eminem都是Marvel迷，可見Marvel系列的魅力之大。（網絡圖片）

Eminem 與他的伯樂 Dr. Dre 。(互聯網圖片)

忘不了在1999年， Eminem 這位美國底特律白人 rapper 是那麼炙手可熱、鋒芒畢露而來。(互聯網圖片)

Eminem推出《KillShot》

Eminem於新專輯《Kamikaze》向很多新生代Rapper開火。(視覺中國圖片)

有「饒舌之神」之稱的美國說唱歌手Eminem周二（10日）晚出席黑人娛樂電視嘻哈大獎（BET Hip Hop Awards）時，利用音樂錄像狠狠「串爆」美國總統特朗普種族歧視。（路透社）

Eminem一直好錫個女。

當時我們稱為「M&M」的Eminem，於二千年代初期帶起Hip Hop熱潮。他所穿著的「瀨屎褲」配外露內褲的打扮，是當年Hip Hop潮人的時尚造型。（Pinterest）