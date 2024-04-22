「口罩小姐」孖四連出8個IG哭訴被ViuTV屈整容　黑底白字鬧：垃圾

「口罩小姐」孖四（張凱莎）日前（21/04）在IG上連出8個Story哭訴被ViuTV屈整容，更直接以黑底白字，大大隻字寫上：「垃圾」兩個字，又以ViuTV logo作背景，寫道：「估唔到你哋而家要靠呃人整容呃收視」。



孖四（張凱莎）現職為空中服務員（空姐）也同時是一名模特兒、網紅。（IG@signorinabelle）

孖四（張凱莎）現職為空中服務員（空姐）也同時是一名模特兒、網紅。（IG@signorinabelle）

孖四（張凱莎）現職為空中服務員（空姐）也同時是一名模特兒、網紅。今年36歲的她曾參選ViuTV真人騷《最後一屆口罩小姐選舉》，而「孖四」則是當時得到的代號，最後她在比賽中止步12強。，其後她亦曾於節目《賭命夫妻》亮相。

「口罩小姐」孖四連出8個IG哭訴ViuTV屈整容。（IG@signorinabelle）

「口罩小姐」孖四連出8個IG哭訴ViuTV屈整容。（IG@signorinabelle）

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孖四（張凱莎）在IG貼哭訴被屈，寫着：「回到家才敢哭，比竇娥冤還冤」、「用家人貓咪性命狠狠發誓」、「化妝師就化妝師啦，屈人有打針係發生咩事」、「老娘我面頰有打半針，即刻全家死晒7孔流血」、「估唔到你哋而家要靠屈人整容呃收視」，她亦指「我係某電視台受咗一日委屈，想問有冇律師朋友，如果我面頰冇打過透明質酸，冇做過埋線，可唔可以告啲無知婦孺屈我，我真係冇做過」，似乎是因為參加節目時，被指無故整容而受委屈。

孖四（張凱莎）接受《香港01》訪問表示，表示最近正在拍攝一個比賽節目，同一節目中很多位素人一齊參加。她說：「以前拍口罩小姐嘅時候好開心，都鍾意呢個台，本來係希望一路有來有往，我好相信佢哋，好多嘢都未必去問到好深入會拍攝啲咩。」

「口罩小姐」孖四哭訴ViuTV屈整容。（IG@signorinabelle）

怎料今次再於ViuTV拍攝節目，就慘被屈整容。她感覺拍攝節目感到不尊重，她說：「我都唔知道會剪成點，（節目）冇人直接對住鏡頭指控我同其他人有微整，只係不停暗示。我返到屋企喊咗好耐，覺得被評頭品足真係好唔受尊重。」她透露，事前並沒有被告知有自稱化妝師會做嘉賓，然後在節目中會被人上下打量，揶揄是整容。 她說：「因為其他人都係素人，所以先冇發酵。」

凱莎曾參加「口罩小姐選舉」。（IG@signorinabelle）

凱莎曾參加「口罩小姐選舉」。（IG@signorinabelle）

對於有網民覺得她做新聞，她也說：「我冇諗過要拎嚟做新聞，尋晚出story因為真係谷住度氣，同希望節目出街嗰陣時大家唔好誤會我。」