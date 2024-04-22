鐵板神算董慕節逝世享年101歲　曾為已故巨星張國榮梅艷芳批命

有「鐵板神算」之稱、在八、九十年代紅極一時的命理大師董慕節，其家屬透過社交平台證實了其死訊，享年101歲。帖文中，家屬形容董慕節是「一位真正的傳奇人物」及「一位無名英雄」。

「鐵板神算」董慕節為傳奇人物，享負盛名。（董慕節家人授權使用）

董慕節原名沈均輝，其鐵板神數曾為不少名人批命，有指來者須是熟人介紹、掛號批命者常要輪候一年，快批也要等三數月，亦只算一生命運小批。董慕節也從不在報章登廣告宣傳，更明言不準不收費。

「鐵板神算」董慕節為傳奇人物，享負盛名。（董慕節家人授權使用）

其中，已故香港樂壇巨星張國榮和梅艷芳生前都曾找過董慕節算命。張國榮更曾在其個唱上直言很信董慕節，董慕節曾為他批命，並贈言：「待人以誠，人反相侮」，令他感受很深。張國榮非常認同董慕節的贈言，即是他對別人有誠意，對方反而用這個理由侮辱他「在娛樂圈那麼久，多年以來，從來都是這樣，我已經看習慣，and I don’t bloody care！我只是想講，我始終會做回『我』。」張國榮又指董慕節曾批他「好到37歲」，所以他當時計劃35歲便退休，最後張國榮在33歲時曾一度引退。

張國榮。（VCG）

另，也有指梅艷芳亦曾找過董慕節批姻緣，命書則批出一句：「姻緣天註嫁夷人」，意指梅艷芳注定會嫁外地人。而回顧梅艷芳情史中，包括近藤真彥、西城秀樹及趙文卓等皆不是本地人。她當年在分享與趙文卓的感情事時也說道，她的感情路也不至於那麼糟，應該有子終老，不過不能嫁華人，只說她要嫁給夷人才得到幸福。