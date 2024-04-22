方皓玟現身TVB音樂節目被網民鬧爆　本尊開直播回應覺得沒有不妥

方皓玟（小明）早前於TVB現身音樂節目《J Music》，與冼靖峰（Archie）合唱《分手總約在雨天》，但隨即被大批網民表示對她失望，更指她上無綫節目是「林二汶2.0」，更揚言要脫粉。雖然亦有網民力撐小明到TVB現身節目都只是借一個平台來宣傳音樂，並無任何不妥，事件令正反兩邊的網民熱烈的討論，而小明今日（22日）則在社交平台開直播回應事件及與網民聊天。

方皓玟早前於TVB現身音樂節目《J Music》，與冼靖峰（Archie）合唱《分手總約在雨天》。(ig@charmainefong)

小明被網民質疑為什麼要上TVB節目？而小明就表示覺得現身TVB並沒有什麼不妥：「我唔覺有咩問題，歌手都想多啲機會去推廣自己嘅作品，任何平台都歡迎，自己係好隨意，覺得冇所謂。」她亦有提到網民的留言都會看，會思考大家的留言內容，她覺得自己沒有錯及問心無愧便會繼續做。

方皓玟覺得上TVB沒有什麼不妥。(ig@charmainefong)

對於有網民表示要取消追蹤小明，她則表示取不取消追蹤是大家的自由：「當然你可以unfollow我，因為呢個係你自由，follow過我之後unfollow都係緣份，多謝你哋曾經follow過我。」她希望大家先了解才作出批判，可以先看一下節目的製作，假若真的不適合就不看：「我知好多人唔睇TVB。唔啱咪唔睇，何必諗到咁複雜？」