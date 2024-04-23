鐵板神算董慕節仙逝　黃玉郎：如果我聽晒佢話，唔止而家嘅成就

八九十年代紅極一時的命理大師「鐵板神算」董慕節逝世，享壽101歲。原名沈均輝的董慕節，1959年到港，曾為不少名人批命，包括黃霑、倪匡等，黃霑更曾指命書字字準確。除此之外，香港漫畫界教父黃玉郎亦是他的座上客，提起「鐵板神算」董慕節，黃玉郎直言：「神仙一樣！」



「鐵板神算」董慕節為傳奇人物，享負盛名。（董慕節家人授權使用）

黃玉郎接受《香港01》訪問時，表示與董慕節老先生早在40年前，即是在他30歲左右就已經認識。他說：「我哋叫佢董伯伯嘅，係幫我打工嘅人介紹認識。嗰時我對命理好有興趣，聽到可以搵佢算就梗係去啦！佢當年已經有好多人搵佢，佢為人好低調，唔係搵上門就會幫你數，而係要人客、熟人介紹。嗰時排期一兩月就見到，到後來就要成年先得。」

香港漫畫界教父黃玉郎。（資料圖片）

提起董慕節老先生的功力，黃玉郎形容他是「神仙一樣」，說道：「如果我聽晒佢話，唔止而家嘅成就添。舉個例子，佢打算盤，佢檯面有幾十本書，每本有一千句，佢嗰時打咗十幾分鐘一路都唔啱，直到有一句話係我出世遲咗成個月。因為我係內地出世，打返畀阿媽問，阿媽先話我真係遲咗一個月。第二句開始就講阿爸阿媽咩生肖，兄弟親人又係咩生肖。22歲結婚，所有嘢全中，連我會斷六親都好準。」

董慕節的孫兒、體育節目主持張存華在4月20日晚上在facebook發帖，公布祖父的死訊。（張存華facebook）

黃玉郎表示，自始之後他就與「董伯伯」建立了深厚友誼，他也會不時拜訪董慕節老先生。他說：「董伯伯仲有一樣好叻，就係算流年，即係每年年尾算明年運程。」記者問道有否每年都搵董慕節老先生算一算，黃玉郎就坦言：「呢個必須啦。」

黃玉郎在2019年2月14日與圈外女友Cass Fong註冊結婚。（微博/@黃玉郎Tony）

黃玉郎是香港著名漫畫家。(資料圖片)

「漫畫王」是黃玉郎早期的漫畫集，珍貴之處在於難以儲齊全套。(張浩維攝)

談到另一件董慕節老先生令黃玉郎感嘆折服的事，就要數當年黃玉郎公司上市的事。他表示，未上市之前曾搵董慕節老先生批算，他說：「86年 30幾歲，公司搞上市問佢得唔得。佢批咗『熙熙攘攘萬戶共』，即係意思上市好熱鬧。結果，當年公司上市都係二，三千人申請，我嗰個真係有一萬人申請。佢非常準確，神仙一樣！多謝佢提醒晚輩，只不過佢叫我唔好去做，我就偏去做。」

「鐵板神算」董慕節為人十分低調。（張存華facebook）

董慕節老先生被稱為一代命理大師「鐵板神算」，但他的為人卻十分低調。談到他的為人，黃玉郎就說：「佢為人好隨和，好似個儒者一樣，好有文化修養，好慈祥，好似尊佛咁，光頭又肥肥哋。」對於董慕節老先生的仙逝，黃玉郎說：「懷念佢，福壽雙全，同埋我永遠都會好感謝佢咁多年嘅指點。」