逆天奇案2｜69歲張雷相隔17年亮相半裸舉啞鈴騷爆肌：會打下沙包

由劉家豪監製的《逆天奇案2》，新一集展開「賊王逃獄案」，單元主角是相隔17年再亮相TVB劇集的張雷！劇情講述服刑廿多年的賊王石少波（張雷飾），竟然在刑期最後一個月時逃獄，Nic Sir（黃智賢飾）在調回CIB工作的阿Wing（林夏薇飾）協助下，發現少波藏身之所，可惜在追捕過程中發生意外，被少波成功逃脫。今晚（23日）一集將會揭露賊王少波逃獄真相，結局更是令人意想不到。



「金輪法王」張雷相隔17年再度亮相TVB劇集。

張雷裸上身爆肌身材，完全不似近70歲﹗

張雷臨近刑滿先逃獄，究竟係點解呢？

在劇集《神鵰俠侶》飾演「金輪法王」而為人熟悉的張雷，對上一次亮相TVB劇集已是17年前的《蕭十一郎》，今次相隔多年再度演出《逆天2》，令觀眾大感驚喜。問到為何今次願意參與《逆天2》，張雷受訪時說：「監製同編審打電話畀我同我講故仔，我聽完之後覺得幾好玩，咁咪應承拍兩集囉！」問到有否戲癮？他笑言：「其實出面一直都拍緊嘢，網劇、電影都有參與，梗係有戲癮啦，最好TVB搵多啲我拍劇！」

張雷大晒好身手，成功逃離追捕。

張雷大晒好身手，成功逃離追捕。

分享保健之道：Keep住做運動＋食足幾十年長齋現年69歲的張雷武打演員出身，今次劇中有不少騷Quali場面，分別是街頭追逐和半裸舉啞鈴晒爆肌場口，不過對他來說卻是Easy Job，張雷笑言：「呢個角色真係啱晒我，又要有啲年紀，又要有啲動作戲，又要有文戲。」張雷分享保健之道：「平時唔使開工都會Keep住做運動，多數喺黃昏時候做，會先跑幾公里做熱身，之後玩吓啞鈴、掌上壓、Sit Up咁練吓體能，有時亦會打吓沙包、打吓拳、打吓功夫咁，加加埋埋都差唔多2個鐘。食方面我都幾清淡，因為我食咗幾十年齋。」

69歲嘅張雷身手了得，佢話平時會Keep住運動，食嘢都係比較清淡。

69歲嘅張雷身手了得，佢話平時會Keep住運動，食嘢都係比較清淡。

69歲嘅張雷身手了得，佢話平時會Keep住運動，食嘢都係比較清淡。

69歲嘅張雷身手了得，佢話平時會Keep住運動，食嘢都係比較清淡。

張雷生活照（張雷提供）

張雷生活照（張雷提供）

張雷生活照（張雷提供）