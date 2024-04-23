巨塔之后｜傳前TVB花旦相隔12年回巢　接拍醫療版《新聞女王》

去年熱播的TVB台慶劇《新聞女王》由佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、何依婷及王敏奕主演，鍾澍佳總監製，劇集贏盡口碑同收視之外，還在《萬千星輝頒獎典禮2023》成為大贏家，奪得8個獎項，當中佘詩曼更成為四料視后，成績斐然。雖然續集《新聞女王2》要待明年才開拍，但近日有消息指被視為醫療版《新聞女王》的新劇《巨塔之后》已落實於5月開拍，更是張可頤相隔12年回巢之作！

去年熱播的TVB台慶劇《新聞女王》收視口碑雙豐收。（劇照）

佘詩曼更成為四料視后！（資料圖片）

新劇《巨塔之后》被視為醫療版《新聞女王》。（劇集海報）

據知《巨塔之后》是一部醫療題材劇，新劇將於下月正式開拍，預計8月煞科，除了在香港拍攝之外，劇組還將拉隊到深圳和歐洲取景。根據網上流傳的名單，《巨塔之后》由鍾澍佳監製，張可頤擔大旗，其他主要演員包括陳煒、劉佩玥、陳展鵬、吳若希、張頴康、馮皓揚、蔣家旻等，而馬國明同蕭正楠將客串演出。

由鍾澍佳監製。（微博圖片）

張可頤相隔12年回巢之作！（微博@張可頤maggie）

陳煒。（資料圖片）

劉佩玥。（資料圖片）

陳展鵬。（資料圖片）

馮皓揚（羊羊）曾憑電影《媽媽的神奇小子》中少年蘇樺偉一角奪得第40屆香港電影金像獎「最佳男配角」。（IG@masonfung1005）

現年54歲的張可頤曾被譽為「TVB千禧年代五大當家花旦」之一，過往塑造過不少經典角色，她在2003年憑《九五至尊》奪得視后，至2012年約滿離巢，在TVB的最後一套劇是《天梯》。今年2月張可頤曾在微博發文：「我很想演一個有本事讓病者、讓世界能鬆弛神經、哈哈大笑的仁者醫生，有可能嗎？有劇本的請拿來跟我相個親好嗎？」當時鍾澍佳亦有轉發並回覆，叮囑張可頤注意身體健康，如今看來原來兩人合作早已有跡可循，網民都紛紛留言表示期待！

《九五至尊》講述江華飾演的雍正皇帝，遇到張可頤飾演的呂四娘，兩人穿越到現代，引發不少笑料。（劇照）

張可頤在《九五至尊》中飾演呂四娘。（影片截圖）

2003年張可頤憑《九五至尊》呂四娘一角，打敗對手佘詩曼、宣萱、郭可盈及陳慧珊，以半熱門姿態勇奪「本年度我最喜愛的女主角」！（視覺中國）

今年2月張可頤曾在微博發文自言想演醫生，當時鍾澍佳亦有轉發並回覆。（微博截圖）