容祖兒現身俞琤生日會激讚林青霞狀態佳　欣賞吳慷仁：好好嘅演員

天后容祖兒（joey)今（23日）以一身黑色抹胸裙出席銀行活動，相當性感漂亮。而身為圈中富婆的她，在訪問中大談投資心得時，她表示對於現時投資情況，會採取以不變應萬變作為對策，強調買磚頭會比較實際。

joey出席銀行活動。（蘇國豪攝）

有圈中富婆之稱的joey，有傳其身家已有逾5億港元，而她幾乎將賺來的錢都交予媽媽作處理。因眼見媽媽辛苦關係，所以她就下定決心找銀行團隊幫手投資處理，好讓媽媽有更多自己的時間，她受訪時表示：「我有俾一啲建議佢，不如搵一啲團隊去幫手節省咗一啲時間，有一啲好瑣碎嘅嘢其實如果有團隊幫手會輕鬆好多，所以好開心我媽媽慢慢接受咗呢個建議。（你搵得好多？）多其實唔係好多，我會覺得每個人喺工作上面，我着重就係每一次工作嗰個水準，至於酬勞係幾多真係從來都唔係好理，積少成多，我係比較有長遠計劃嘅人。」所以在這個時間點她遇上好的銀行團隊，能為她管理、投資事務，她認為是很好的時機。

joey找專業團隊幫手管理投資。（蘇國豪攝）

另外，問到媽媽有否傳授投資心得時，joey就表示偶爾會，但都是旁觀察去學習。續問到最近有甚麼投資時，她二話不說：「以不變應萬變，因為我覺得而家情況可以睇吓先。（投資磚頭多？）呢個都係我哋一路以嚟比較鍾意，因為好似比較實際啲。」

joey表示喜歡買磚頭。（蘇國豪攝）

而日前她獲邀出席俞琤的70歲生日會，她表示當晚玩得好開心，好盡興，還表示第一次見到林青霞相當開心，對她讚不絕口：「好靚，狀態keep 得好好。」而二人亦有打招呼聊天，問到說了些甚麼，joey表示：「佢話你唱歌幾好聽喎。」令她開心不已。除了見到林青霞，當晚還有台灣男星吳慷仁，她亦對對方讚不絕口：「呢幾年睇咗佢好多電視劇電影好欣賞佢嘅演技，佢私底下好隨和係一個好好嘅演員。」