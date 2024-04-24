逆天奇案2｜張雷逃獄真相勁洋蔥　黃嘉雯挑戰喊戲靠幻想投入角色

無綫熱播劇集《逆天奇案2》昨晚（23日）一集，單元「賊王逃獄案」落幕，劇情峰迴路轉之餘，亦充滿洋蔥！賊王石少波（張雷飾）逃獄後潛入「珠寶大王」羅進昇（林偉飾）兒子羅子恒（吳子冲飾）的婚禮，少波偷偷進入進昇的房間，揭露原來當年少波被進昇出賣才會鎯鐺入獄。正當以為少波逃獄是為了報仇之際，劇情卻出現反轉，原來與羅子恒結婚的孔千千（黃嘉雯飾）正是少波的親生女兒，少波逃獄的真正目的就是為了見證女兒出嫁！



可是婚禮現場出現突發情況，有匪徒亂入婚禮搶劫珠寶，Nic Sir（黃智賢飾）率隊到現場與匪徒火拼，期間新娘千千慘遭匪徒挾持，之後千千成功擺脫匪徒，匪徒盛怒之下向着她開槍，臨急關頭少波跳出為千千擋子彈！少波隨即被送院急救，可惜少波失血過多藥石無靈，最終少波臨死前與女兒千千相認，無憾而終。

黃嘉雯喺呢場相認戲嘅眼淚真摯感人。

除了張雷的演出賺人熱淚外，飾演其女兒的黃嘉雯（Carmaney）同樣搶眼，她與張雷在病床相認的場口，流出真摯的眼淚觸動人心。講到相關場口，Carmaney受訪時說：「喊戲真係好難，因為要好短時間進入到個角色，呢場喊戲好靠自己幻想，因為角色轉折好大，咁多年都冇見過爸爸，但係一見面爸爸就為咗我擋槍，所以都好多事前準備功夫，我會寫低自己角色嘅成長背景，同埋導演都好好，會喺我耳邊講咗好多故事畀我聽，令到我更加入戲。」

同場加映三大女神客串

Carmaney續指很開心與張雷合作：「今次第一次同張雷前輩合作，雖然係第一次見面，但好快就同佢做到戲劇嘅交流，喺手術室嗰場戲，我真係當咗佢係我爸爸，張雷前輩都話我哋喺劇中做父女，好似結咗緣咁！」至於問到結婚場口，Carmaney笑言：「雖然唔係第一次着婚紗拍劇，但今次個婚禮規模係好大型，劇組真係Book咗一個西貢嘅婚禮場地，仲好認真整晒人型紙牌，成個排場都好勁！」此外，婚禮場口有多位女神級人馬客串演出，分別有「六合彩女神」李芷晴、「宅男女神」鄧伊婷以及《愛．回家之開心速遞》「Bonnie」林凱恩，雖然三人戲份不多，但她們都以高貴晚裝索爆上陣，非常搶眼。

黃嘉雯喺呢場相認戲嘅眼淚真摯感人。