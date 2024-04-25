乘風破浪2024｜郭書瑤一登場即被foul　甜美度仲被人跟呢位教主比

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》第5季日前正式播出，一眾「姐姐」華麗登場，來自台灣的有楊謹華、謝金燕及郭書瑤等，郭書瑤在未正式公布名單前就已經有不少的討論度，早前亦有流出過說她在第一輪已經慘遭淘汰。

郭書瑤在未正式公布名單前就已經有不少的討論度。(ig@yaokuo)

日前郭書瑤就在社交平台分享了她首舞台的照片及心聲：「Honey這首歌是我第一張，也是唯一的專輯的主打歌！（我是一片歌手欸？！🤣）謝謝當時唱片公司讓我擁有了這首主打歌，事隔多年再次把當年的造型蓬蓬裙+高馬尾放在身上有種說不出來的尷尬和熟悉（畢竟我也33了，雖說我不尷尬，尷尬的就是別人，但這樣的造型還是挺令人害羞的⋯😶‍🌫️）不過能在這夢幻的舞台上呈現這次表演，覺得自己再幸運不過了✨✨謝謝乘風2024～」原來《愛的抱抱》並不是郭書瑤的第一首歌曲，《Honey》才是第一首歌曲，她還發過唱片，所以更笑稱自己做「一片歌手」。

郭書瑤就在社交平台分享了她首舞台的照片及心聲。(ig@yaokuo)

郭書瑤似「金剛芭比」。(ig@yaokuo)

郭書瑤被指甜美度不足。(ig@yaokuo)

但有網民就發現以前甜美可愛的郭書瑤現在已經變得不再甜美，穿起粉紅色泡泡裙更像「金剛芭比」。更有網民把她與上季的「甜心教主」王心凌作比較，將二人的甜美度作對比，郭書瑤馬上輸掉。郭書瑤被指不論造型還是外型，台風還是歌唱能力都不如王心凌，更有網民覺得她只有豐滿的上圍值得人留意，現在都已經「封胸」了。

王心凌（IG@cyndiloves2sing）