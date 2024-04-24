鄭融話整容必整某部位免再受苦　自爆醉酒醜事亂幫名DJ改花名

網上音樂節目《Singaholic》來到第六集，主理人鄧小巧這集找來鄭融（Stephanie）任嘉賓，讓觀眾十分驚喜。一開場，小巧便唱出鄭融的代表作《紅綠燈》歡迎鄭融，小巧表示讀書時期經常唱這首歌，「真係好榮幸可以今日請到呢首歌嘅原唱，因為讀書時期每一次去唱K，一定會有人點，我或者會唱，或者會多過一次嘅，阿融！」

鄧小巧唱出鄭融的代表作《紅綠燈》，網民感驚喜，指很掛住鄭融。

節目傳統，歌手們都會一邊唱歌、一邊「㗳」番兩杯，不過外表看似野性的鄭融原來是非酒精人士，「睇唔出呢？我唔得㗎！大家想飲酒係因為覺得會放鬆、開心，但我唔會㗎，我會面紅同埋好易頭痛，所以我通常都係mocktail。」但她表示近年食飯都會飲返一、兩杯紅酒，但會放足一晚，「攤長飲，好慢，永遠都會飲剩。」問到醉酒後做過最瘋的事，鄭融尷尬地說：「有一次飲咗少少酒，跟住撞到以前商台蔡冕麗小姐DJ Mini，咁佢紅色頭髮㗎嘛，我就好大聲：『喂！紅頭Min！』哈哈！但係佢未聽過我咁樣稱呼佢，勁唔勁啊？但都已經隔咗好多年，佢都唔介意嘅，其實唔係有啲乜嘢，但係我唔會咁樣稱呼佢。」

外表看似野性的鄭融原來唔飲得酒！

鄭融分享自己飲醉酒發生的尷尬事。

講到現今娛樂圈生態，小巧謂現在多了不同身型的藝人，不再是以往千篇一律的纖瘦，鄭融自爆自己的身高已說明一切，「我真係exactly五呎，五呎一都冇。」她又提到早前有朋友問她，如果整容的話想整甚麼，鄭融想也不用想便答道：「駁高個人囉！哈哈，我又冇乜嘢想整。係好痛，但係着高踭鞋都好痛，代價好大，好多時候我哋真係開工嗰下先着，一返到後台其實即刻轉拖鞋，嗰個痛係酸同埋麻。」小巧和議，「試過除咗鞋之後，我啲腳趾掂唔到落地，好痛！」鄭融接着說：「我有諗過如果可以嘅話，行落樓梯嘅時候，我真係唔介意我寧願爬！或者可以安排有架輪椅喺後台。」

小巧謂現在多了不同身型的藝人，不再是以往千篇一律的纖瘦。

出名嬌小的鄭融，自爆身高不足5呎1。