40歲已婚音樂人借權力性侵未成年女idol　仲大言不愧：我無法克制

日本最近爆出一位40歲音樂人曾涉性侵的案件，已婚的音樂人真田巧曾打造出不少人氣女團，例如：COMIQ ON！、REIRIE等。但他竟然涉及一宗性侵的案件，當時該名女idol只有17歲，他還不斷向對方洗腦，日本警方日前（22日）以涉嫌違反《兒童福祉法》已拘捕他。真田巧接受調查時亦坦承曾與該名女idol發生性關係：「我無法克制我的慾望才跟她發生性關係。雖然我也有老婆，但我們交往過程中見了好幾次面。」

40歲已婚音樂人借權力性侵未成年女idol。(網上圖片)

音樂人真田巧曾打造出不少人氣女團，例如：COMIQ ON！、REIRIE等。(網上圖片)

真田巧面對該名女idol父親的質問，還不要臉的說：「我不會跟你女兒分手，也不會跟我老婆離婚！」原來當時該名女idol因為活動上有煩惱，所以找真田巧幫忙，而在這個時間，亦成為了他們開始交往的契機。該名女idol所屬的女團舉辦巡演時，真田巧便與該名女idol同住一間酒店房，二人更發生關係。自此之後，真田巧不論什麼活動都會借機與該名女idol發生性行為。

真田巧面對該名女idol父親的質問，還不要臉的說：「我不會跟你女兒分手，也不會跟我老婆離婚！」(網上圖片)

據日本警方指，真田巧因為曾打造過不少人氣團體，所以被經理人公司委以重任，作管理工作。但真田巧卻借機進行「權勢性侵」，他亦會以不同的藉口欺騙女方：「我跟老婆分手後，我們就交往吧」、「等到妳從偶像畢業後，我們就結婚」，讓女方以為這些謊話是真的，以為真的與真田巧在談戀愛。