何超蓮出席晚宴集眾名媛千金　「最後貴族」東亞銀行後人位位猛料

已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮（Laurinda）樣貌甜美，是不少時尚品牌的寵兒，日前她就以品牌大使的身份，與邱淑貞大女沈月、林建岳千金林恬兒（Emily）、林心兒（Elly）、霍英東二房孫女霍詠盈、鄧永鏘愛女鄧愛嘉、東亞銀行後人李家彤、時尚名媛張翡玶及蔣麗萍細女陸慧鈞一起出席品牌晚宴。晚宴會場佈置成鮮花盛宴，眾人都盛裝打扮出場，場面熱鬧！

何超蓮（Laurinda）。（IG@laurinda_ho）

品牌大使。（IG@laurinda_ho）

邱淑貞大女沈月。（IG@yuetyuetxx）

邱淑貞大女沈月。（IG@yuetyuetxx）

林建岳大女林恬兒（Emily）。（IG@emilylam.ho）

林建岳大女林恬兒（Emily）。（IG@emilylam.ho）

林建岳女兒林心兒（Elly）。（IG@elly）

林建岳女兒林心兒（Elly）。（IG@elly）

霍英東二房孫女霍詠盈。（IG@carolinefwy）

大露背！（IG@carolinefwy）

時尚名媛張翡玶。（IG@xoxofei）

時尚名媛張翡玶。（IG@xoxofei）

蔣麗萍細女陸慧鈞。（IG@luk_itschlo）

蔣麗萍細女陸慧鈞。（IG@luk_itschlo）

晚宴集合多位城中名媛千金，位位都來頭不小，當中鄧愛嘉家族顯赫，堪稱香港「最後貴族」，爸爸鄧永鏘是已故慈善家鄧肇堅長孫、鄧伯勤長子，為時裝品牌「上海灘」創辦人。鄧永鏘生前與英國皇室成員、英美政界關係密切，為前港督彭定康、已故戴安娜王妃等名人好友。而鄧愛嘉與劉嘉玲亦私交甚篤，劉嘉玲更稱呼鄧愛嘉的混血兒子為「小情人」。

鄧永鏘愛女鄧愛嘉。（IG@victoriaxtang）

家族顯赫。（IG@victoriaxtang）

同混血兒子一起拍廣告。（IG@victoriaxtang）

鄧愛嘉與劉嘉玲亦私交甚篤。（IG@victoriaxtang）

劉嘉玲更稱呼鄧愛嘉的混血兒子為「小情人」。（IG@victoriaxtang）

而李家彤公公是東亞銀行董事兼前馬會主席黃頌顯，李家彤自小生活在上流社會，身為富三代的她是事業型女性，與朋友成立的創意設計公司曾憑設計新世界地產網站獲得德國著名Red Dot大獎，之後她又與MOISELLE太子爺一起創立時裝品牌AUTOPILOT。李家彤一向人緣甚廣，她主理的品牌舉行時裝騷時就邀請到多位城中名人出席，包括郭晶晶、林心兒、李嘉欣侄媳林麗穎、林青霞繼女邢嘉倩等。

東亞銀行後人李家彤。（IG@antoniamli）

李家彤公公是東亞銀行董事兼前馬會主席黃頌顯。（IG@antoniamli）

創立時裝品牌AUTOPILOT。（IG@antoniamli）

邀請到多位城中名人出席品牌時裝騷。（IG@antoniamli）

李嘉欣侄媳林麗穎、林青霞繼女邢嘉倩。（IG@antoniamli）