39歲性感女神眼濕濕自爆被騙經歷：點解呢個世界有咁多壞人

鄧洢玲（阿蛋）日前（24/04）在Instagram開Live，當大家以為她要分享扮靚式衣着心得時，原來她是因為遭遇電話詐騙而開直播分享。直播開始時，她就眼泛淚光，說道：「點解呢個世界有咁多壞人呢？」



鄧洢玲。（IG@cutiegg）

鄧洢玲（阿蛋）續說：「不過呢個市道係比較多人偷呃拐騙，今次分享都係畀大家打個底，希望大家都唔好中招。」有網民問蛋「有冇事」，她就回答：「冇俾人呃啲乜，純粹分享吓經歷。」

她表示，這一次電話詐騙與以往大家知道的方法相比，完全是一個新方法，實在令人防不勝防，對做生意的人來說更是危險。她分享道：「有一個人cold-call嚟按摩店，話想搵負責人。話嚟緊想做一個包場活動，連續包兩日，話有32個人上嚟按摩。」其後她着職員whatsapp這名「客人」但沒收到回覆，相隔了一會，這名「客人」就回電，表示轉了電話號碼，要負責人致電他另一個電話。阿蛋表示，之後就很快收到了whatsapp電話來電。

阿蛋說：「所有嘢都非常正路，佢聲稱自己係一間護老院嘅負責人，係一個男人，講廣東話但係口音唔正。」阿蛋也表示，知道是護老院之後，她就表示可以上門按摩，不過就被拒絕。她說：「佢哋堅持，係堅持，話希望帶老人家出去走吓，曬吓太陽，按吓摩。」阿蛋表示，傾談了非常多細節，也覺得對方「好正規」，沒什麼問題。

鄧洢玲（Elaine）。（IG@cutiegg）

不過商談中就出現了一個陷阱位。阿蛋說：「中間就有一個位，對方話：『你記得畀多啲discount我喎，因為呢件事都係我處理。我一路都會搵你。』嗰晚我都冇乜為意，因為同緊朋友食飯，佢就好急咁追我開Invoice畀佢，其實佢係催我畀Invoice，好奇怪。」

之後阿蛋也如約給了對方Invoice，第二日星期二早上，她就收到對方連續幾個whatsapp call，表示下午會轉錢到戶落訂。阿蛋說：「臨收線之前佢就講：『鄧小姐你會唔會識得有人買電動輪椅？因為聽日有人嚟巡查，需要25部指定牌子指定型號。」阿蛋表示問過朋友後，也找不到，其後她又再收到對方電話，表示希望鄧洢玲阿蛋幫他們在某店舖購買電動輪椅。阿蛋說：「佢話因為自己同個老闆有拗撬，所以對方唔肯賣畀佢。去到呢度，我都覺得咁奇怪嘅。我未見過你，又唔係咁熟，點解要幫你買？我就打去問，問吓幾錢有冇現貨，再轉介返畀佢哋。」

戲肉到了！阿蛋說：「中間就嚟啦，有貪念真係要小心！佢點樣呃我呢？佢畀咗個contact我，我就問佢有冇現貨，佢哋又好快覆我喎。正常深圳公司唔會咁快，同埋佢哋唔會用whatsapp。」阿蛋表示，對方希望與新客戶有合作關係，所以會給予一個批發價，又指只需要先付一半訂金。阿蛋說：「我奇怪，點解所有嘢都咁順，佢又係用whatsapp打電話畀我，同埋正常佢係用wechat。最古怪係咩？佢係一部輪椅主動平二千蚊畀我！即係話25張輪椅，每張二千，就係五萬。如果你有貪念幫人做呢個trade，你就可以賺到五萬蚊呢，你就太天真啦！」

這時候，鄧洢玲阿蛋就覺得奇怪，當日就上網查證這間護老院，再打電話去問。阿蛋說：「我問有冇個林生，佢哋話冇。我再問多句：「你哋禮拜四五有冇一個活動係帶老友記出去？』佢哋就話：『冇喎！真係冇喎！』咁我就知道係一個電話詐騙。然後聲稱係護老院個人，就傳咗張receipt，寫住乜乜乜護老院轉咗25萬，就話買輪椅嘅錢，就話：『我轉咗錢，你快啲幫我訂輪椅啦！』另一邊賣輪椅嘅又話：『一點我有車落香港，你一定要入錢畀我。我先趕得切畀貨你。』我睇返e-banking，佢真係入咗25萬落我戶口！」不過，阿蛋也表示，她發現這筆「25萬」是經支票入帳的，即是說明天才能收錢。

鄧洢玲阿蛋也表示，那一刻已經知道是騙案，就拒絕了替其付款。她說：「跟住另一邊就話：『唔緊要，我過住關先，你求其過住幾萬蚊畀我先啦！』即係用到求其過住幾萬蚊，呃我廿幾萬變十幾萬，然後到幾萬蚊都殺，咁我梗係冇理佢啦。」阿蛋表示，最後也沒有再聯絡，甚至也打電話去銀行報備。