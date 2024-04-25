不夠善良的我們｜成台劇天花板　柯震東演活小奶狗惹憐愛成功跑出

由金獎編導徐譽庭操刀、台劇天花板《不夠善良的我們》網羅雙金鐘視后林依晨和許瑋甯、賀軍翔及柯震東等人領銜演出，甫開播便引發中港台觀眾關注，劇集亦不負眾望，收視節節上升，除了再度登上黃金時段的戲劇收視冠軍，還一舉打入「黃Viu煲劇平台」人氣劇三甲（逢星期六晚10時及11時上線），人氣勢不可擋！

《不夠善良的我們》甫開播便引發中港台觀眾關注。

都市愛情台劇《不夠善良的我們》講述四十不惑的簡慶芬（林依晨飾）有個體貼善良的老公何瑞之（賀軍翔飾）和乖巧聽話的九歲兒子，家庭幸福美滿，除了偶要面對奶奶的囉嗦外，日子別無所求，只是她開始厭倦日復日的平凡生活。這時她想起昔日的假想敵張怡靜Rebecca（許瑋甯飾），兩人不但同月同日生還時常撞衫，就連喜歡的男人都是同一個！為此慶芬上網搜尋，卻發現此時的Rebecca生活自在、男友還是年輕帥氣的于向立（柯震東飾），讓她感到很不甘心！然而Rebecca人前風光獨立，人後卻無盡孤獨，獨自搬家時她想起了那個曾經的他，生活卻只剩下一個陪她吃飯的假男友、真飯友于向立⋯⋯

簡慶芬（林依晨飾）有個體貼善良的老公何瑞之（賀軍翔飾）和乖巧聽話的九歲兒子，家庭幸福美滿，但她卻開始厭倦日復日的平凡生活。

林依晨在乏味的婚姻中，想起了自己的假想敵。

賀軍翔。

金獎編導徐譽庭耗時一年創作《不夠善良的我們》，劇集從兩位不同女性的角度出發，逐步描繪出她們邁向40歲後所面對的困境：步入婚姻的簡慶芬生活乏味，每天忙前忙後仍得不到奶奶欣賞，同時四大長老日漸老邁，她與丈夫在照顧上產生分歧，身心愈見不滿足；單身貴族Rebecca頻頻被逼搬家，就連到餐廳吃飯也被要求併桌，沒有老公和孩子的她開始煩惱養老問題，卻發現工作了大半輩子竟沒有存款也沒有房子⋯⋯相信慶芬和Rebecca的難處，也讓不少現代女性感同身受。

及時行樂的Rebecca（許瑋甯）雖然看似生活精彩，但沒有老公和孩子的她開始煩惱養老問題，卻發現工作了大半輩子竟沒有存款也沒有房子。

飾演Rebecca飯友于向立的柯震東，近日獲大批網友激讚表現出色，其「小奶狗」角色（指年紀小會撒嬌黐人又專一的男生）更被大讚可愛，就連賀軍翔也笑言願意把女兒嫁給「于向立」！拍檔許瑋甯坦言拍攝前相當緊張，最後卻被對方融化：「因為台詞非常多，譽庭姐又希望我們的節奏可以很流暢，但是跟他（柯震東）對戲很放鬆！他跟Rebecca在一起時，那些很可愛的小男生表情跟姿態，我們在現場都會有一種融化感，怎麼這麼可愛啊！」