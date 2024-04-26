偷得將軍半日閑劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+簡介

《偷得將軍半日閑》陸劇，有柯宜彤作為編劇，史梁為執導，由郭品超、张淼怡領銜主演的古装喜劇。這套電視劇最引起迴響的是男女主角的年齡差異，年近半百的郭品超比剛入行的小花旦張淼怡大21年，到底二人會擦出了什麼火花？本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《偷得將軍半日閑》｜劇情大綱

《偷得將軍半日閒》故事的女主角沈可矣(張淼怡飾)，原本她只是沈相的私生女，儘管長相甜美可人卻備受冷落，遭遇更是十分淒慘。在戰神聞夜與沈家嫡女婚禮前夕，他卻戰死沙場，舉國上下陷入哀悼之中。沈夫人不忍心讓女兒成為寡婦，同時又擔心取消婚禮會引起民眾的議論，就強迫原本多年被在外的私生女沈可矣（張淼怡飾），替沈家嫡女嫁給聞夜，什至向太后請求讓王妃能夠陪葬。

由於戰場上錯誤的消息，聞夜在戰場上並未喪生，他成功帶領軍隊返回京城。這意味著，原本被迫嫁給聞夜的沈可矣，從此成為真正的王妃。為了擺脫原生家庭，她不得不學會巧妙地討好這位冷酷的王爺。起初兩人的關係就如同陌路之人，彼此相看兩相厭。聞夜對這個"替身新娘"存有戒心，而沈可矣也對這位暴躁老頑固有所忌憚。但是愛情之神往往讓人出其不意，在相處的過程中，聞夜和沈可矣的心防漸漸開始瓦解。在經歷一連串的挑戰之後，他們逐漸明白了愛情的真諦和互相守護的重要性。他們希望能夠享受彼此的陪伴，無論是在喧囂的世界中還是在寧靜的瞬間，只求能夠擁有屬於他們自己的片刻閒暇和幸福。

《偷得將軍半日閑》播出時間｜最新追劇日曆

《偷得將軍半日閑》一共有24集，由愛奇藝、奇異果TV播放，會員首更12集、每日更新2集。

偷得将军半日闲@Weibo

《偷得將軍半日閑》｜演員人物關係圖

《偷得將軍半日閑》｜演員

郭品超 飾 聞夜

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張淼怡 飾 沈可矣

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劉芷微 飾 左霜之

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任運傑 飾 周魚