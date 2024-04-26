打天下2｜萬斯敏長文回應「教友落井下石論」惹熱議：有心理準備

ViuTV劇集《打天下2》近日開播，日前播出的第五集其中一節在網上引起熱議，劇情講到歐錦棠太太萬斯敏再度飾演「莊惠媽」，最後以偽紀錄片形式交代莊惠父親患癌，她在教會向其他教友分享時，竟然被教友「落井下石」，隨即引起極大迴響。

ViuTV劇集《打天下2》近日熱播。

劇情講到萬斯敏飾演的莊惠母親發現莊惠醫療報告，同時因丈夫患上重症而感傷心。莊母在鏡頭前分享自己是教徒，平日會去教會的小組定期聚會，一起看《聖經》及聊天，到有需要的時候有個照應，互相支持，互相幫助。

萬斯敏相隔4年再飾演莊惠母親。（劇集畫面）

跟教友提到丈夫患癌時，分別有兩位教友安慰她，並說：「你知道嗎？你丈夫之所以有這個病，是上帝想試煉你，想看你是否有足夠信心，所以你要加油，你要有信心。」及「你先生患的病，很可能是因為，上帝想藉著這件事，懲罰他身上的罪。」莊母因教友說的話而感憤怒，更提出不認為上帝是這樣的言論。不過由於現實生活中，萬斯敏與丈夫歐錦棠同為虔誠基督徒，兩人經常出席教會活動，故在劇集中加入這段彩蛋，引起網民討論。

由於現實生活中，萬斯敏與丈夫歐錦棠同為虔誠基督徒，兩人經常出席教會活動，故在劇集中加入這段彩蛋，引起網民討論。（劇集畫面）

對此，萬斯敏昨日（25日）在Facebook撰寫長文回應。她表示第五集莊惠媽以基督徒身份分享在教會小組經歷的片段，出街後引起很大迴響。老實說自己多少也有心理準備，畢竟說「實話」的確需要勇氣，但是有機會做又做得到的，深信必有神的旨意在其中， 慶幸絕大部份的回應都是正面的。她透露其實加入這段分享的用意大家都已猜到，無非是「用愛心說誠實話」，絕不想作無謂的爭論及炒作，但有兩點想詳盡地回應。

萬斯敏昨日在Facebook撰寫長文回應。（劇照）

萬斯敏寫道：「1, 有人追問分享片段中『真人真事』的源頭？阿棠已於『低聲道The Voice』表示了不便透露，所以敬請尊重！何況源頭並不重要，既然有很多人回應也曾有過類似經歷，那便有必要作自我反思，凡事將心比心，以同行代替批判與說教。又何必深究來源呢！」至於對於有人問到曾聽聞希望日後多與基督教機構合作事奉，如今拍攝此段，會否擔心影響將來事工合作的機會？萬斯敏指：「下？！這個問題又是另一個震撼，令我感到無奈兼無語！！！「事奉機會」是神的恩典賜予，就如今次有機會在電視劇集中分享一樣，是奇妙的安排，而不是人去爭取再受人施予的，如果看了分享片段便不與我合作，這些基督教機構也不是我想合作的對象。其實多年來我接觸過很多既可愛又有愛心的基督徒，所以絕對不能以偏概全。 但願我們互相提點，學習如何愛人愛神。」