鬼故｜沙田呢個商場原來好猛鬼？　扶手電梯有人聲都未算最恐怖

由梁思浩主持的全新節目《直播靈接觸》近日開播，其實靈異題材一直不乏捧場客，所以節目熱度也頗為不錯。此外，其實梁思浩的個人YouTube頻道《梁思浩 / 世界鬼故事》經營多年也相當成功。最新一集中，梁思浩就收到了讀者來信，分享了在沙田新城市廣場做保安的親身經歷。



聽梁思浩講鬼故真係好正。（YouTube截圖 / 梁思浩 / 世界鬼故事）

梁思浩引述信中內容，說道：「嗰晚我係第一次覺得個商場有問題，我一路行一路行，突然之間『轟隆！』，喺左手邊一個自動扶手電梯突然自已郁（運行）。」梁思浩續說：「跟住佢望到，冇人撳㗎喎。佢諗咗諗，冇人㗎喎，點解會自己郁？行近電梯底又係冇嘢。再行啲，佢就驚啦！」

梁思浩說：「佢聽到電梯底有人聲！跟住佢退後幾步，但係眼睇到電梯郁，只係聽到嘈雜聲，但係睇唔到嘢。佢話佢好驚，真係好驚，驚到好緊要！因為佢負責看更，所以佢就行堆去，行到埋去之後，電梯停咗！」

電梯事件之後還未完，這名保安又分享了一則更恐怖靈異經歷。

唔使開名大家都知係邊個商場。（資料圖片）

新一集講保安親身經歷。（YouTube截圖 / 梁思浩 / 世界鬼故事）

梁思浩說道：「佢話商場有條走廊零舍長，由A通去B零舍窄。佢話就係呢條走廊巡更，遠處見到個女人。佢大聲問『咁夜邊個呀？！』因為夜晚係鎖晒，所以佢覺得好奇怪。佢見到個人就喺度嗌，但係個女人冇應佢，但係佢覺得個女人行路有啲問題。」

梁思浩引述信中內容，說道：「佢係慢慢『行』去走廊嘅洗手間入面，移動係好慢嘅，唔似行緊但係郁嘅。」梁思浩續說：「佢再睇清楚啲，個女人唔係行緊呀，係凌空飄緊。佢諗住行埋去，又慢慢消失咗。」

估唔到咁猛。（資料圖片）

之後，他就9秒9衝回保安室和同事說「四樓有嘢」，不過同事們就出奇地冷靜，說：「哦。四樓走廊嗰個未係最驚。我講單再勁啲畀你聽。」

梁思浩說：「有一晚，佢哋同事見到個停車場出口，見到有架車頂住個斜路出口。保安一定會問『邊個係車主？』佢哋第一個反應唔係驚有鬼，而係驚車入面個人暈咗，但係用手電筒一照，入面冇人。跟住佢哋就第一時間call台睇閉路電視，睇吓有冇人跑返入口去畀錢，但係又冇喎。」

真係有呢架車？（YouTube截圖 / 梁思浩 / 世界鬼故事）

隔了一段長時間，保安就call了吊車將這一輛車吊到更亭的旁邊，再等車主回來認領。梁思浩說：「最神奇嘅係，架車突然間自己着咗引擎。佢哋聽到引擎有咩反應？」羅芷君說：「以為車主返嚟。」當保安們衝出去，打算着車主付拖吊費款項時，就發現車上根本沒有人。梁思浩說：「入面連喇叭都着埋，但係冇人。」之後，保安們被嚇退回了更亭，而其中一名不怕鬼的保安出去了，對着車鬧粗口，車又竟然熄火了。

梁思浩說：「佢哋話，咁耐都冇人嚟攞架車，到現時為止都冇人認領。」最後，梁思浩就分析說：「車唔會有鬼，我覺得係車主泊咗架車喺度之後死咗，個車主就覺得『我要返嚟攞返架車。』」所以才出現這些事件。