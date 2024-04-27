高海寧內地睇騷壓軸出場地位超然　大合照穩佔C位力壓同場視后

高海寧（高Ling）去年憑TVB台慶劇《新聞女王》中許詩晴（Cathy）一角在《萬千星輝頒獎典禮2023》中一舉奪得「最佳女配角」，亦是她入行15年以來首度獲獎，演技備受肯定，更帶挈她在內地人氣急升。日前高Ling與楊茜堯（前名楊怡）、內地女星乃萬、莊心妍、代斯一起現身深圳，出席品牌婚紗騷，當中高Ling更壓軸登場，享受眾星捧月般的待遇！

高海寧（高Ling）在TVB台慶劇《新聞女王》中飾演許詩晴（Cathy）。（IG@sammkoling）

最佳女配角！（IG@sammkoling）

近日高Ling忙於拍攝內地真人騷《無限超越班》第二季。（IG@sammkoling）

日前高Ling現身深圳出席品牌婚紗騷。（IG@sammkoling）

高Ling壓軸登場，享受眾星捧月般的待遇！（影片截圖）

高Ling當日以一身斜膊高衩晚裝上陣，大騷白滑香肩同長腿，一身打扮高雅清新，氣質出眾。高Ling在多名工作人員陪同下壓軸出場，身邊還有多位攝影師包圍，她被安排坐在第一排，幾位嘉賓都企起身迎接她，現場觀眾更紛紛舉起電話捕捉高Ling的身影，可見高Ling地位超然！

高Ling當日以一身斜膊高衩晚裝上陣。（IG@sammkoling）

大騷白滑香肩同長腿。（IG@sammkoling）

高Ling在多名工作人員陪同下壓軸出場，身邊還有多位攝影師包圍，她被安排坐在第一排，幾位嘉賓都企起身迎接她，現場觀眾更紛紛舉起電話捕捉高Ling的身影。（影片截圖）

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而視后楊茜堯身穿藍色羽毛露膊晚裝，高貴又優雅，舉手投足都散發女王氣場，皮膚亦十分緊緻，狀態大勇！不過在影大合照時，高Ling就穩佔C位，楊茜堯、莊心妍、乃萬及代斯就分別站在她的左右兩邊。對此，網民都驚訝於主辦方的安排，紛紛感嘆高Ling地位超過楊茜堯：「怎麼說也是五花之一居然不是C位，那可是楊怡啊」、「果然來內地錢好賺升咖快，在TVB演了幾十年配角，內地一年就能站C位」、「看來新聞女王紅利挺大的，但還是覺得楊怡應該是C（位）大前輩呀」、「高海寧真高啊很漂亮很顯眼怪不得站C位，楊怡現在是不是不火了？」

視后楊茜堯身穿藍色羽毛露膊晚裝。（IG@tavia_yeung）

舉手投足都散發女王氣場。（IG@tavia_yeung）

高Ling穩佔C位，楊茜堯、莊心妍、乃萬及代斯就分別站在她的左右兩邊。（IG@sammkoling）