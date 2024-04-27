Loong 9｜香港首個齊人見面會因不可抗力延期　原來因為呢個原因

Loong 9本由勝出的9位成員組成，分別有：奧利 、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌及陳梁。（Loong9微博）

由TVB與內地合辦的選秀節目《亞洲超星團》而衍生的團體「LOONG 9」，原訂於4月28日於香港舉行首個售票見面會，亦是自3月成團後首個齊12人的見面會。雖然早前因為加人問題而鬧至滿城風雨，但主辦仍然無懼風雨繼續舉行見面會。今日（27日）深夜，主辦突然在社交平台宣布明天（28日）舉行的見面會因為不可抗力的理由而未能如期舉行。

3月成團後首個齊12人的見面會。(ig@doremii.ent)

主辦突然在社交平台宣布明天（28日）舉行的見面會因為不可抗力的理由而未能如期舉行。(ig@doremii.ent)

據了解，是次的見面會未能如期舉行因為有成員的簽證未能獲批，以致所有成員都不能出發來港參加見面會，令到一眾粉絲失望。延期消息一出，有不少已經購票的粉絲表示憤怒，希望盡快可以有安排：「你有冇諗過幾多海外粉絲買曬酒店嚟香港 你哋係咪XX」、「真係笑話，希望主辦方比返個合理嘅交待同安排，亦要確保Loong9成員受到合理嘅對待！同埋拜託Loong9盡快交代再次來港的日程，歌迷、粉絲都需要準備的吧，全天候得閒？不需要準備？」、「我們是Loong9的支持者，知道隊員將到港，我們已做足準備。現在收到惡耗， 說因不可抗力的原因取消，為此感到極度氣憤，而貴公司未有交待具體原因。更擔心是對Loong9成員有極大影響，有可能受到嘲笑及惡意批評。因此，要求主辦方給予具體交待，要確保Loong9成員受合理的對待，盡快交待再次來港的日程」等等。

Loong 9 成軍後連日來成日熱話。（Loong9微博）

各位親愛的粉絲朋友，



原定於2024.04.28（週日）舉辦的 《Loong9 拍手簽名會》，由於不可抗力的原因，未能如期舉辦活動，對於此事，給大家造成不便，非常抱歉。



鑑於本次活動的巨大變動及更改，Doremii 將就票務及活動事宜安排如下：



（A）已取得2024年4月28日拍手簽名會門票的粉絲，您可保留門票資訊至新的活動日期中（將再行通知）使用，門票價值及福利均承諾保持一致。



（B）如您計劃放棄參與本次活動，請留意我們本週內發布的退票公告。我們將盡力協調並加速各通路的退票方式及退票時間，感謝您的諒解！

