微暗之火劇情｜陸劇最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《微暗之火》陸劇又名(小南風)，改編小説小南風。有毛雲飛作為編劇，有《追風者》、《唐山大地震》作品的姚曉峰為執導，由實力派演員童瑤、張新成領銜主演的一套以現代都市懸疑為題材的電視劇。故事是講述女主童瑤反抗家庭、社會暴力，來自我救贖、治療的電視劇。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《微暗之火》｜劇情大綱

故事背景—由家庭、社會暴力開始

當一個女人決定結婚時，會充滿對幸福家庭的期待。誰也想不到，原來男人變成了會家暴的惡魔。即使男方不斷的道歉和保證不會再犯，女人往往難以逃脫被虐待。南雅(童瑤 飾)就是一個例子，長期面對丈夫徐毅的家庭暴力，更以孩子威脅強迫留下。事後，徐毅就不斷地道歉。

南雅同時也是千禧年代的清水鎮最美的女人，美貌成了南雅的枷鎖。南雅常被質疑靠身體上位，被無視工作能力，身上常被掛上「靠臉吃飯」。只有不斷的嫉妒、侮辱和誹謗。美麗是南雅的原罪？家庭及社會的暴力迫使南雅年輕時就有自殺的念頭，但之後南雅醒覺選擇了復仇。“我不能死，該死的是他們！”

南雅丈夫徐毅被殺案件

南雅在周洛還是高中生是就已經認識，二人開始逐漸熟絡。周洛日漸發現南雅的婚姻並其實不幸福，徐毅時常家暴南雅。周洛更有一次親眼看到了，這使他覺得南雅十分可憐。二人看對方的眼神也開始有微妙的變化。周洛是清水鎮的學霸，他是第一個考上名牌大學的學生。然而，他在大學還沒畢業之前被退學，並回到清水鎮的補習學校複讀。就在這個時候，他與南雅重逢就開始了秘密的姐弟戀。

直到有一次家暴，徐毅粗暴地抓住南雅的頭髮，拖到牆角，狠狠地捏住南雅條頸。在快要窒息時摸到了一把刀，毫不猶豫地刺向了徐毅。徐毅死了。南雅成功保住了自己的生命，但也因此而成為了殺夫的嫌疑人，被警方逮捕。雖然堅持是過度防衛，但警方對此持不同看法。周洛意外成為案件中唯一的目擊證人，他無法忍受南雅在婚姻中不斷受到傷害，向她伸出援手。

這起凶案背後的真相令人困惑不已。南雅和周洛身上是否有著令人意想不到的秘密？南雅的行為是精心策劃還是出於正當防衛？周洛是否涉及案件的幫兇？整個案情錯綜複雜，撲朔迷離。最後，周洛與警方的共同努力下，案件得到了公平而正義的處理。

《微暗之火》播出時間｜最新追劇日曆

《微暗之火》一共有28集，由優酷、CCTV-8播放。CCTV-8，優酷每晚更新兩集。非會員每晚更新一集。

《微暗之火》｜演員人物關係圖

微暗之火官博@Weibo

《微暗之火》｜演員

童瑤 飾 南雅

微暗之火官博@Weibo

張新成 飾 周洛

微暗之火官博@Weibo

王子璿 飾 張青李

微暗之火官博@Weibo

葉祖新 飾 林方路