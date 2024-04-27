前「晶女郎」李思蓓激罕露面Keep得好　曾演性感女郎波波

現年46歲的前「電波少女」，出身TVB的李思蓓自從2012年低調簽約前港姐馬賽的同性密友汪子琦的工作室成為旗下藝人後，轉往中國大陸發展，以古裝戲為主，參演過例如《土地公土地婆》以及《新濟公活佛之宮中風雲》等作品，但2016年之後，幾近絕跡幕前，雖近年復出與梁思浩合作主持網上頻道節目，但亦甚少露面。最近她就與網台拍檔梁思浩及向海嵐聚會，短髮Look現身的她Keep得非常好！

李思蓓（左2）。（微博照片）

李思蓓於1995年藝員訓練班畢業後加入TVB，隨後主力拍劇。1998年因為主持世界盃而同被稱為「世界妹」，及後再與汪琳、梁雪媚以及姚樂怡等組成女子組合「電波少女」。直至2005年，李思蓓一度離開TVB，投靠王晶殺入電影界，當中最令人印象深刻的是《雀聖2：自摸天后》中的性感女郎波波。另一方面，李思蓓亦有參演亞視劇集，包括經典作品《情陷夜中環》系列。

李思蓓（左二）當年參演《情陷夜中環》，非常亮眼。（VCG）

2005年，自認「骨精」的李思蓓已經進軍按摩界，與友人合夥於旺角開辦泰式按摩店「泰殿」，是她的主要收入來源之一。李思蓓曾經和藝員進修班同班同學李天翔拍拖4年，後來和平分手，至今維持好友關係。