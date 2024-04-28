羅莽讚甄子丹有大師風範：佢啲拳風好犀利！

羅莽早前接受《01娛樂》專訪，分享入行50年在電影、電視圈所見所聞，當中最吸引一定是拍攝《葉問2》時與甄子丹對打一幕，原來丹爺某些鏡頭都需要替身，不過羅莽師傳今次就再補充，表示自己拍攝時都有用替身，他說：「甄子丹有同我過招嘅，我忘記咗，有時我拍攝都要用替身⋯」

羅莽師傅早前接受《01娛樂》專訪。（鍾冠全攝影）

羅莽更指丹爺有一代宗師風範，拍攝《葉問2》雖然過程辛苦，但對其他人都有禮貌，羅莽更表示自己瘋狂NG，但丹爺冇發脾氣，還走去鼓勵他，令羅莽很記得，他說：「子丹呢我對打嗰時，其實打咗幾下咁樣，佢有一下就爭啲打到我，咁佢好關心啊，『有冇打到你啊？』我話冇、我話你啲拳風好犀利，我講咁啊。」

「我仲記得應該係《葉問》第三集，我好多對白，講好多武林人士嘅乜乜⋯⋯我已經練熟哂喺前一晚，但到第二日，佢因為嗰個座位嘅問題，嗰啲武林人士調轉嚟坐，變咗我練熟咗啲對白，就唔同哂攪到我係咁NG，都NG咗半日呀，但子丹就好好冇埋嚟囉嗦，佢走埋嚟同我講話都幾難嘅，佢話佢理解，有啲人話佢暴燥，根本就唔係咁樣⋯⋯甄子丹系一直都好欣賞我嘅外型同埋功夫片，佢話我啲肌肉冇咩人有啊 ，佢話有睇我啲戲㗎，其實我大佢十年到啫、佢真係好有心嘅。」