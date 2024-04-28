72歲影帝事隔四年回歸拍劇　TVB竟力捧細47歲拍劇新人做佢對手？

無綫（TVB）劇集《神耆小子》由5月6日起播映，《神耆小子》由兩屆金像影帝得主鄭則士（Kent哥）夥拍劇集界新丁冼靖峰（Archie）攜手演出，故事講述白手興家的零食集團「勁威威」CEO錢大海（鄭則士飾），由於硬淨成性，無論在商場或屋企均是「有佢講冇人講」；面對大海的高壓手法，兒子繼來（曹永廉飾）、女兒有方（傅嘉莉飾），及情人知己洪玫瑰（樊亦敏飾）表面言聽計從，實則各有各陽奉陰違，大海對三人亦存有極大疑心，經常以遺囑作為威脅三人籌碼…一天大海上班途中突遭綁架，綁匪聲稱是其家人指示，自此「查找綁架叛徒」風波一觸即發，偶爾路過綁架現場的趙一鳴（冼靖峰飾）在「冇得揀」的情況下成了大海私人偵探，並遭威逼收留大海；豈料回到家竟發現父親子勇（蕭正楠飾）與大海有陳年血海深仇；主角們錯綜複雜的關係、配以出乎意料的劇情發展，及充斥抵死鬥氣金句的場口，輕鬆惹笑之餘不失懸疑。

Kent哥呢個錢大海角色唔單止有霸氣，仲好霸道。

1974年已開始為無綫拍攝劇集的Kent哥，演出過無數經典影視作品，當中最為人津津樂道的角色絕對是肥貓，當年Kent哥亦是因《肥貓正傳》與《神耆小子》監製王偉仁（Simon）結緣。為了凸顯Kent哥錢大海一角的霸道，Simon專誠為其設計了「老虎狗」Image，並大讚認識了近三十年的Kent哥易話為，亦是整套劇集的靈魂人物，Simon說：「只要Kent哥喺度，所有演員同台前幕後都會寧舍開心同埋專注。Kent哥有一樣嘢真係幾十年都咁專業，就係佢永遠唔會遲到、仲例必比通告時間早半小時到做準備，好值得欣賞。」

以新人嚟講，演繹好自然，值得期待。

以新人嚟講，演繹好自然，值得期待。

冼靖峰激讚鄭則士：呢啲前輩邊度搵？！

另一亮點是演戲演足50年的Kent哥，是次主要對手竟是劇壇新丁Archie，雖然二人演齡差距頗大，但演出卻一拍即合，在連場與Kent哥的互拋場口，Archie不但「戲勢」頂得住，就連涉及勁多IT專有名詞的對白亦應付自如，值得期待，Archie受訪時笑言全靠Kent哥貼身指點，並細數Kent 哥3大暖心行徑，首先是教講對白加揣摩角色，然後是近乎24小時貼身指導及慰問，第三點則是樂於與後輩分享人生經驗：「由Day 1去到最尾嗰日，Kent哥都係教緊我嘢，佢知我演戲經驗好少，佢唔單止教我講對白，仲教我點分析角色同揣摩角色對於故仔嘅功能。同Kent哥拍完每場戲，喺休息時間佢都會講解番場戲點解要咁做；每日拍完一齊食飯，佢又會講番我聽佢嘅相關經驗、同我點樣可以去更好咁裝備自己。」

Kent哥呢個「人形動物公仔」扮相好Cutie。

Archie同Kent哥勁多對手戲。

Archie同Kent哥勁多對手戲。

Archie同Kent哥勁多對手戲。

狂刨IT資訊投入角色

「佢連Off cam之後返到屋企，都會再Text我，教我邊場邊場可以注意啲乜，臨尾仲一定加句：『希望你拍攝順利啦』。Kent哥又會同我傾偈時教我好多人生道理，用佢嘅人生經驗教我點去看待自己嘅事業。拍完套劇我就去咗拍《亞洲超星團》，Kent哥差唔多每兩、三日就同我講加油，問我咩狀況、有冇咩困難？呢啲前輩邊度搵？」與鄭則士份外投緣的Archie，坦言對方與自己已過身的爺爺很相像：「都係佻皮得嚟又有威嚴，所以對住Kent哥，我係愈嚟愈唔怕佢，一開始都驚佢架。」Archie另外還感激樊亦敏（Amy）的提點：「我平時會睇多啲IT嘅嘢，呢個係Amy姐教我嘅，到我睇劇本時我就知個term講緊咩，就可以好有自信咁講到出嚟，咁角色嘅說服性會強好多。」除了Archie，Kent哥與蕭正楠亦有大量「廝殺」場口，在官方預告片，二人不但經常口角，其中一幕蕭正楠更會喪扯Kent哥底衫大玩對質互數，期待值爆燈。