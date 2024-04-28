Toyz劉偉健販毒罪成須入獄　港仔12年靠8宗花生事成台灣流量之王

Toyz（劉偉健）日前被台灣法院判監，因為網路販賣大麻菸彈而遭到逮捕，經過3年審判後一、二審判處有期徒刑4年2個月。Toyz（劉偉健）是「性感女神」樂宜的前男友，早年因奪得電競遊戲世界冠軍而有名，後來他與所屬公司鬧翻而前往台灣發展。近年他和前東主鍾培生約戰擂台對打，也曾造成熱話。不過，為什麼一個香港人會流落台灣呢？.



Toyz劉偉健（IG@toyzlol）

樂宜同Toyz曾拍拖5年。（Instagram圖片）

電競世界冠軍

早年劉偉健靠着遊玩並直播《英雄聯盟》而有名，因為出眾的技巧，他的遊戲代號「Toyz」很快就打響了名號。其後2012年他加入了「台北暗殺星」職業電競隊伍，隊伍在官方舉辦的第二季世界賽事中贏得了冠軍，這個香港小子亦成為了世界知名的電競選手，也在台灣打響了知名度。

近年Toyz（劉偉健）到台灣發展，雖然官非纏身，但依然做到風生水起。（截圖）

與HKE合約糾紛

後來，Toyz（劉偉健）轉會加盟HongKong Esports（HKE），亦即是鍾培生投資的電競隊伍，但只加入一年Toyz與鍾培生就出現了意見分歧。一些報道指出，Toyz在加入了電競隊兩年多後突遭「雪藏」，未出賽也沒有開直播。在一篇Toyz發出的聲明中，他就指出2013年比賽後發現有手傷「不可能完全康復，勉強練習只會令到傷勢惡化。這代表我不能再當職業選手了」。2015年8月正式提出離隊要求，後續 HKE多次留人並要求高額賠償金，雙方於2016年4月停止協商，最終需經法律途徑解決離隊問題。

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鍾培生約戰Toyz台北拳賽。（資料圖片）

另一方面，HongKong Esports（HKE）也在同日宣布否認Toyz聲明中所述「手傷事件」的HKE方立場，並指出「劉偉健目前依舊為本公司的合法員工，Hong Kong Esports 並沒有同意任何劉偉健離開的決定」。後來在長達一年的合約糾紛，亦間接令Toyz無法參加比賽或直播。

「中路怪獸」Toyz 曾為英皇電競的首腦之一。

復出任英皇電競總監兼總教練

直到2016年，Toyz復出擔任銳思娛樂旗下Raise Gaming戰隊教練，翌年整組就再被轉讓到英皇娛樂集團旗下的「英皇電競」，Toyz也在其中擔任電競總監兼總教練。2018年他也由原本職位下降轉任為監督。

出自傳

2019年，他推出了自傳《我是傳奇：英雄聯盟世界冠軍Toyz的人生實況》。2020年他籍着直播得來的知名度，將工作重心轉到了台灣，並開始活躍於台灣網紅圈。

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被告「販賣二級毒品罪」

歷年來Toyz在台灣也鬧出相當多話題，例如在2021年他就曾與遊戲實況主「統神」隔空罵戰，同年Toyz被警方於住處搜獲近200支大麻煙彈，並最終被依《毒品危害防制條例》之「販賣二級毒品罪」判處四年兩個月監禁。後因Toyz對案件提出上訴，延至2023年年底進行二審，亦被駁回上訴。

年頭Toyz被邀請擔任比賽頒獎嘉賓，「統神」在台上怒罵Toyz是「販毒狗」。（截圖）

與「館長」陳之漢結怨

近幾年，Toyz亦有十分多「話題之作」，例如他就公開批評「館長」陳之漢的自家製食品，因而結怨。2022年也因為不滿被羈押後雙子娛樂負責人周周未經同意更改社群媒體的密碼，而對負責人周周提告，最後兩人達成和解協議。

鍾培生約戰Toyz台北拳賽。（資料圖片）

港產電競冠軍Toyz（劉偉健）（IG@toyzlol）

約戰「前東主」鍾培生

2023年7月Toyz與鍾培生在加密貨幣公司JPEX邀請下參加在台北舉行的「拳上」拳賽，事前宣傳為Toyz和鍾培生「化解恩怨」，最終鍾培生勝出。搞完一場「大龍鳳」後，兩人在擁抱結束。不過，更勁爆的是加密貨幣公司JPEX後來被揭是層壓式金融騙局，香港警方累計拘捕66人，共接獲2,623名受害者報案，涉款約16億港元。

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Toyz曾與台灣性感網紅一齊直播浸溫泉，造成不少討論。（截圖）

Toyz曾與台灣性感網紅一齊直播浸溫泉，造成不少討論。（截圖）

當面狠批餐飲店被打

除了「大麻案」以外，Toyz亦涉詐賭一事。根據一些台灣媒體報道，最後Toyz向受害人賠償一定金額後，雙方才達成和解。今年年初，Toyz前往網紅「超派人生」的日式料理店時，開直播狠批餐飲難食，服務差，疑因被Toyz挑釁，老闆超哥及「小弟」就將Toy打至送院，頭部縫了10針。後續Toyz委託律師向警方提告超哥涉嫌殺人未遂、傷害、恐嚇及組織犯罪等罪行。

Toyz前往網紅「超派人生」的日式料理店時，開直播狠批餐飲難食，服務差，疑因被Toyz挑釁，老闆超哥及「小弟」就將Toy打至送院，頭部縫了10針。（網上圖片）

終審被判刑須入獄

2024年4月，Toyz因涉「販賣二級毒品罪」的案件終於有審結，經過三年審判後一、二審判處有期徒刑4年2個月，上訴之後被最高法院駁回上訴，三審定讞必須進監獄服刑，而Toyz在服刑後也將被驅逐出境，永遠無法再於台灣發展。