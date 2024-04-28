42歲前港男冠軍殘爆做Gym　暴風式衰老遭網民狠批：怎麼老成這樣

42歲的袁偉豪（Ben）現時事業、家庭兩得意，太太張寶兒（Bowie）更去年為他誕下可愛兒子「袁咕碌」袁晞祐，榮升人父。做了爸爸後，袁偉豪萬事以家庭為首位，並努力工作賺錢養家照顧妻兒，絕對是「廿四孝」。

袁偉豪去年升呢做爸爸，太太張寶兒為他誕下可愛兒子「袁咕碌」袁晞祐。（IG@benontheroad）

一家三口美滿幸福。（梁碧玲 攝）

袁偉豪中學時曾參選校草選舉。(網上圖片)

（左起）翟威廉、許家傑、袁偉豪及李晉強幾位港男。（網上圖片）

而為了保持狀態應付工作，袁偉豪經常保持運動，早前他到外地出差，亦特意在開工前抽時間去做個運動。日前，他就將他做運動全過程拍下來，分享到社交平台。片中，袁偉豪認真又投入，並用自己經驗向網民分享一些運動小貼士，當完成卷腹訓練、坐姿划船、頸前下拉及平肩分舉等連串訓練後，袁偉豪似乎非常滿意效果，還向鏡頭前展示肌肉。

袁偉豪出差都不忘運動。（小紅書）

但網民指袁偉豪現時樣子很憔悴。（小紅書）

老了很多。（小紅書）

袁偉豪向網民分享健身貼士。（小紅書）

袁偉豪現時有仔萬事足。（小紅書）

雖然身材fit爆，但網民卻把焦點放了在袁偉豪的容貌上，眾所週知，袁偉豪中學時曾參加《Yes！校花校草選舉」，其後又參選《香港先生選舉》並奪得冠軍，靚仔樣獲得肯定。不過近年被網民笑指他結了婚和做了爸爸後就自我放棄，很多時候打扮都不修片幅，與全盛時期相差甚遠。

袁偉豪認真運動。（小紅書）

絕不馬虎。（小紅書）

勁。（小紅書）

心口好結實。（小紅書）

手臂粗到呢！（小紅書）

今次的影片裡面，袁偉豪戴上cap帽，一身運動裝束，最初戴着運動眼鏡都還可遮擋一下，但後來除下，容貌可謂殘到爆，滿面鬍鬚兼驚現兩個大眼袋，狀態極度憔悴。網民都替他擔心：「你係咪唔夠瞓？好似好攰咁」、「真係幾憔悴」、「特別除左眼鏡」、「臉部保養要注意啊！身材確實是很好」。更有網民狠狠地說：「怎么老成這樣了。」

袁偉豪做完運動立即除衫。（小紅書）

大騷Body（小紅書）

好滿意效果。（小紅書）