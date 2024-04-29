獨家｜黎振燁捲醜聞後曾8個月不敢出門 太太行動力撐繼續做演員
黎振燁——一個從娛樂版消失了近4年的名字。16年參加最後一屆「香港先生選舉」（港男）入行，高大、靚仔，更有「翻版古天樂」稱號。本來他是無綫排著隊上位的新一代小生，偏偏20年一單「車廂食蛋糕」事件，破壞了原本的愛妻形象，自此他消失幕前數年。以為黎振燁已退出幕前做回一個普通人，事實上他卻從未放棄演員夢。
心想黎振燁在事件發生後或已被TVB解約，但原來雙方的合約近日才正式完結，過程中膠著近4年，在一個他形容為模棱兩可的狀態下，合約曾暫停過又恢復過，近日總算塵埃落定，有一個正式答覆。到底這幾年他與太太的關係如何？事件後又經歷了什麼？他在《01娛樂》的獨家專訪中剖白了自己的想法。
採訪、旁白：鄧穎琪
攝錄、剪接：麥超億
場地：Studio Meta
事發後曾足不出戶8個月 情緒不穩不敢與人接觸
那段新聞刊出後，黎振燁除了陪初生的囝囝去健康院外，曾有整整8個月冇出街見人，電話、新聞也不敢看，「唔知點面門口以外嘅嘢，所以咪唯有將自己收埋。」那時他整個人的情緒處於非常敏感、不穩的狀態，也十分不知所措，所以避得就避，「我一板起塊面已經好易嚇親人，基本上寫住生人勿近四個字喺個頭度。喺嗰個狀態其實好嬲囉，好嬲我自己。」他說知道是自己將自己弄得如斯田地，問到不敢出門是否怕被人指指點點，他思考了一會說：「點答你呢個問題呢？其實你發生得就預咗俾人指指點點，但係我嗰一刻會係咁嘅狀態，點解我唔出門口？就係因為我覺得我真係未係好準備好同人哋傾返偈，或者未準備好同人接觸。」
隨著時間過去，他覺得有些事雖然說不上放下，但至少慢慢放得開，黎振燁更笑說，自己八個月後再和太太再踏出家門逛尖沙嘴，他如像大鄉里般笑說：「乜原本香港而家變成咁？唔見一排啫。」自此太太鼓勵他多出去，他才逐漸恢復正常生活。當講到這幾年不在幕前工作可有其他副業，黎振燁直言主力都是以照顧BB為主，靠積蓄過活，幸好留在家裡就順道省了不少錢，自己過著節制的生活，三餐吃麥皮、雞蛋、番薯，做做運動，不過生BB開支始終很大，他則說：「好彩嘅，原來我個人都可以唔係好大使，我冇得食唔緊要，要畀小朋友食呀嘛，呢樣最緊要。」
強調太太從不是加害者 背負傷痛仍先關心老公感受
把大部分心神、時間都放在家中，難免令人想到是否想彌補太太、修補關係，黎振燁卻否認說：「我唔知坊間嘅人點樣演繹呢件事，我覺得我同我太太，一路都唔係話要講到用修補嚟形容咁誇張，反而其實喺事情發生咗之後，佢一路好擔心我嘅狀態，呢個係真。」他說自己被傳媒影到後便向太太自首，對方第一反應是錯愕，但更多的是替他感到可惜。太太自中學認識黎振燁，過往曾以為他是發明星夢而反對他入行，到後來見證著這個黃毛小子，為了做演員積極追夢，30歲終於成了選美冠軍，彷彿終於找到自己方向，準備迎接璀璨前途……他續說：「跟住突然之間因為自己嘅犯錯，自己嘅過失，令到自己一無所有，其實佢喺嗰個時間係好緊張我嘅感受。」
黎太常常說自己是天蠍座、很強大，黎振燁形容那份強大是不能用言語去比較，「佢真係受傷呀嘛，但佢係強大到，忘記咗自己，唔理自己嘅受傷，而去處理咗我先。」他很想替太太平反一件事，「坊間有啲留言話因為佢，所以令到有咁大件事發生，又乜又物，但係我真係想講，其實佢先係受害者，唔好將佢講到係加害者，佢冇做到任何事情係企圖、直接、間接、主動、被動去傷害我。」
他坦言自己都只不過是個普通人，會介意別人的閒言閒語、評論，甚至乎現在重新走進鏡頭前，也無可避免被重提舊事，的確頗為無奈；他明白要講的人一定會講，不過他就覺得：「我最親近嘅屋企人同埋朋友、我太太，佢哋覺得件事過咗去就得㗎喇，咁就唔需要再講太多，唔需要再咁介懷，我就覺得件事真係過。（你自己用咗幾多時間覺得過去？）實際嘅時間我真係冇計算過，我唔知呀，隨住時間嘅過去我覺得慢慢會淡，但你問係咪即係過咗去，其實我覺得我未。」
萬幸冇離婚 與太太風波後更堅定
經此一役，黎振燁說自己最深切的反省是不要太篤定自己的狀態，有時候你以為事情、過錯一定不會發生在自己身上，但往往可能就是最輕率的時候。他又說：「同埋我覺得最最最最最重要嘅嘢就係，你睇吓依家手頭上有嘅嘢先，你有嗰啲嘢要好好去珍而重之，包括屋企人、太太，特別係小朋友，同埋你嘅朋友，同埋你依家擁有嘅所有嘢。」縱然這一課代價很大，不過他仍然覺得，事情在那個時刻發生，可說是當頭棒喝。他講了幾件好彩的事，例如好彩上天讓他知道嚴重性、帶給他教訓以免事情更覆水難收，而更好彩的，是他仍有個完整的家庭，問是否想過可能有機會要離婚，他坦言：「絕對有啦。」並謂：「你唔知道㗎嘛，你點知道？就算老婆內心有幾強大都好，如果嗰個情況係去到已經係一發不可收拾，可能真係冇咗㗎喇，但係好彩呢一頭家仲喺度。」
經歷風波之後，黎振燁說他與老婆之間的羈絆反而更強，因為在他傷害了太太後，對方仍然處處關顧他的狀態、照顧極其情緒化的他，他知道是非常、極度困難的事，難以用三言兩語形容，使他打從心底裡感謝。早前二人才說起，十幾歲相識到現在，時間已超過生命中的一半長度，以後很難再找到這樣的人，「我人生嘅一半都同佢一齊，好多嘢都太過熟悉對方，唯一一樣嘢我好確定，我相信人生嚟緊點行都好，我知道佢都會同我一齊行，無論條路係點樣行，幾崎嶇，或者幾順暢都好，我知道身邊一定有佢同埋我嘅小朋友。」
為孩子決心不逃避原地再站起：話畀佢哋知做錯要承擔
小朋友20年出世，轉眼間都快4歲，當開始長大就自然會接觸網絡，問到可有想過囝囝上網搜尋爸爸的名字時，見到當年那些負面新聞會如何，黎振燁一早想過，表示：「所以第一樣嘢我要做返啲好嘅新聞，做返啲正經嘢出嚟先，咁嗰樣嘢就可以冇咁強化。」他與太太亦一早商量過，在孩子懂事或知道這件事之前，一定會先告訴他們，而他亦希望兒子可以以此為鑒，領悟到做錯事要承擔後果，「嗱，你有啲事情做咗一定要承擔啲後果，我亦都可以話畀你知，原來係幾困難嘅。我唔怕俾佢知道我……我錯，但係我好怕畀佢哋知道我唔敢企返起身，如果畀佢哋知道我唔敢企返起身嘅，我自己都面對唔到我自己。」
太太心痛老公行錯一步白費多年努力 仍用行動支持自己做演員
黎振燁要重新站在鏡頭前，一點也不易，三、四年沒做過訪問的他，確實有點戰戰兢兢，肢體語言亦明顯睇得出緊張，他坦言事發後的確想過就此退出幕前，不過現在他還是鼓起勇氣再站起來，「我要收埋自己好容易，我要避開所有嘢其實真係好容易，有幾難？但係我要面對或者我要企返起身，係好難，但係為咗小朋友我都會試。」翻查他參選港男時填寫的資料，志向是成為一個出色的演員，到現在這個初心其實從來沒變。大多數人以為他選港男入行，其實早在09年，他已報讀過藝員訓練班，在TVB做了幾年跑龍套、再轉投香港電視，一切都為了能夠成為一個演員，而他亦曾在參選香港先生時說：「失敗之後，我會再爬返起身，再行我嘅事業。」
記者問到，事情發生後，太太會否不想他再做演員、不想他再有機會跟其他女藝人接觸，但竟然完全沒有，請大家別誤會對方。黎振燁說，不論是以往他做演員時，抑或這幾年不在幕前出現都好，太太仍然經常陪他對劇本、討論角色，用行動支持他，「呢幾年你哋見唔到我幕前演出，但其實我自己唔係完全擺低晒啲嘢，我都會睇吓戲，同太太會討論嗰啲角色應該點演，或者討論到如果我演，應該點演。」
亦正因如此，所以當他因犯錯而失去演出機會，甚至有可能把前途斷送時，太太絕對比任何一個人覺得格外可惜，「佢覺得我付出咗咁多嘅努力，付出咗咁多嘅精神去做好我演員嘅工作，但係就係咁樣樣，佢覺得係可惜囉。佢到而家都仲好希望見到我嘅演出，因為喺佢角度，佢覺得我演出嘅工作係做得幾好嘅，所以佢成日都話幾時可以睇到你演戲，好想再睇到你演戲！佢真係覺得，純粹係我真係好愛演戲呢個工作，而唔係什麼想出名嘅人。」
曾獲監製邀復出拍綜藝 因兩個原因推卻
在前幾年與TVB仍有合約的日子，有傳曾有劇組監製找過黎振燁拍劇，他雖然否認，但不諱言曾有綜藝監製找過他，當時他因兩個原因推辭，「我都問過自己好多次，究竟我準備好未，究竟我心態準備好去出現返喺鏡頭面前未呢？我覺得自己都未係好準備到，再加埋照顧小朋友，我就推咗。」他深明要接一個節目，所面對的絕不止廠內的鏡頭，當刻的他的確承受不了那壓力；直到這一兩年，他開始慢慢覺得準備好，公司卻偏再沒有新安排，問到可有試過自己開聲爭取，黎振燁說：「我諗唔到自己憑咩去爭取，譬如珍姐佢肯見我，我覺得已經好好啦，我又唔係啲咩咁特別……什麼Level嘅演員，我覺得已經好好。」
不止一次向珍姐懺悔 曾被看好自覺辜負對方錯愛
是的，在這幾年間，雖然冇工開，但黎振燁原來與高層曾勵珍（珍姐）見過幾次面，對方亦很關心他，甚至曾幫他爭取工作機會，他說：「我都感謝珍姐，多謝你嘅錯愛。（點解會形容為錯愛？）因為我知佢好錫我㗎，我亦都知道佢安排好多工作畀我，但係，自己唔啱，咁就冇辦法。」被問有否曾向珍姐懺悔，黎振燁說自己每次見到珍姐都道歉，珍姐當然有鬧過他，但說得更多的卻是：「你最對唔住嗰個係你自己呀！（咁你覺得你最對唔住係咪自己？）所有所有曾經對我有期望嘅人，當然包括我自己。（太太？）一定係啦，佢都係對我有期望。」
事情發生前，黎振燁的工作機會明顯正逐漸增多，尤其是《是咁的，法官閣下》中的大律師，機場特警的「夠薑」等，問到公司原本是否正捧他上位，他說：「係，有提過吓，有提出過，但係自己唔生性，冇得怪人。」珍姐本來對他寄予厚望，因此也份外痛心，他透露：「甚至乎佢都有講過，佢覺得我得嘅，就算係發生咗件事，佢都仲係覺得我得嘅，咁但係去到依家，有啲事情完結咗就算啦，大家都冇辦法，咁但係我都好感謝珍姐。」除了珍姐外，原來總經理曾志偉都曾經幫手想將合約處理好，惜最終都冇結果，到了月前才有正式答覆，不過都總算讓他放下心頭大石。
盼創造奇蹟再做演員 由低做起或轉職幕後都願意
黎振燁確實曾想過退出、轉行，不過太太就鼓勵他無需勉強逼自己太早下決定，不如一邊照顧小朋友，一邊思索好自己的路向，當問到此階段的想法，攝高枕頭諗過的黎振燁，最想締造出一個奇蹟，「我相信每個人無論咩情況、咩狀態，你依家經歷緊乜嘢都好，其實或多或少都想創造自己嘅一個奇蹟出嚟，我都真係人海茫茫其中一個，但係我好努力，希望真係有機會可以同大家、同我屋企人，同我小朋友去分享我人生嘅奇蹟。（有得拍返戲係咪一個奇蹟？）都係一個奇蹟嚟㗎喇，仲唔係奇蹟呀？你搵我做訪問都係一個奇蹟嚟㗎啦！」黎振燁不怕由低做起、肯做幕後，亦嘗試過寫劇本，有運氣再演出的話，必然會跟過往一樣花最多的心機鑽研角色，那我們即管等待奇蹟發生吧！