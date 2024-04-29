獨家｜黎振燁捲醜聞後曾8個月不敢出門　太太行動力撐繼續做演員

黎振燁——一個從娛樂版消失了近4年的名字。16年參加最後一屆「香港先生選舉」（港男）入行，高大、靚仔，更有「翻版古天樂」稱號。本來他是無綫排著隊上位的新一代小生，偏偏20年一單「車廂食蛋糕」事件，破壞了原本的愛妻形象，自此他消失幕前數年。以為黎振燁已退出幕前做回一個普通人，事實上他卻從未放棄演員夢。



黎振燁已有4年冇在螢光幕前出現及受訪，他起初也表現得有點不自在，不過其實狀態、外型仍維持得很好。（鄧穎琪攝）

心想黎振燁在事件發生後或已被TVB解約，但原來雙方的合約近日才正式完結，過程中膠著近4年，在一個他形容為模棱兩可的狀態下，合約曾暫停過又恢復過，近日總算塵埃落定，有一個正式答覆。到底這幾年他與太太的關係如何？事件後又經歷了什麼？他在《01娛樂》的獨家專訪中剖白了自己的想法。



採訪、旁白：鄧穎琪

攝錄、剪接：麥超億

場地：Studio Meta



黎振燁是最後一屆香港先生，當年有「翻版古天樂」之稱，外型討好。他說自己參選並不是抱著什麼競技心態，只是想找條可以做演員的路。（資料圖片）

事發後曾足不出戶8個月 情緒不穩不敢與人接觸

那段新聞刊出後，黎振燁除了陪初生的囝囝去健康院外，曾有整整8個月冇出街見人，電話、新聞也不敢看，「唔知點面門口以外嘅嘢，所以咪唯有將自己收埋。」那時他整個人的情緒處於非常敏感、不穩的狀態，也十分不知所措，所以避得就避，「我一板起塊面已經好易嚇親人，基本上寫住生人勿近四個字喺個頭度。喺嗰個狀態其實好嬲囉，好嬲我自己。」他說知道是自己將自己弄得如斯田地，問到不敢出門是否怕被人指指點點，他思考了一會說：「點答你呢個問題呢？其實你發生得就預咗俾人指指點點，但係我嗰一刻會係咁嘅狀態，點解我唔出門口？就係因為我覺得我真係未係好準備好同人哋傾返偈，或者未準備好同人接觸。」

黎振燁的社交平台只有62人追蹤，他坦言自己不是愛用社交平台的人，覺得自己的生活沒什麼好分享，只需與最親近的人分享就夠。以往在公司一再要求他才貼相，亦間歇性將IG轉為私人賬戶，不過如今他或考慮重新經營社交平台。（Instagram：laichunye）

隨著時間過去，他覺得有些事雖然說不上放下，但至少慢慢放得開，黎振燁更笑說，自己八個月後再和太太再踏出家門逛尖沙嘴，他如像大鄉里般笑說：「乜原本香港而家變成咁？唔見一排啫。」自此太太鼓勵他多出去，他才逐漸恢復正常生活。當講到這幾年不在幕前工作可有其他副業，黎振燁直言主力都是以照顧BB為主，靠積蓄過活，幸好留在家裡就順道省了不少錢，自己過著節制的生活，三餐吃麥皮、雞蛋、番薯，做做運動，不過生BB開支始終很大，他則說：「好彩嘅，原來我個人都可以唔係好大使，我冇得食唔緊要，要畀小朋友食呀嘛，呢樣最緊要。」

雖然冇做幕前工作，但黎振燁仍Keep住做運動、過規律生活，身型更勝當年。（受訪者提供）

強調太太從不是加害者 背負傷痛仍先關心老公感受

把大部分心神、時間都放在家中，難免令人想到是否想彌補太太、修補關係，黎振燁卻否認說：「我唔知坊間嘅人點樣演繹呢件事，我覺得我同我太太，一路都唔係話要講到用修補嚟形容咁誇張，反而其實喺事情發生咗之後，佢一路好擔心我嘅狀態，呢個係真。」他說自己被傳媒影到後便向太太自首，對方第一反應是錯愕，但更多的是替他感到可惜。太太自中學認識黎振燁，過往曾以為他是發明星夢而反對他入行，到後來見證著這個黃毛小子，為了做演員積極追夢，30歲終於成了選美冠軍，彷彿終於找到自己方向，準備迎接璀璨前途……他續說：「跟住突然之間因為自己嘅犯錯，自己嘅過失，令到自己一無所有，其實佢喺嗰個時間係好緊張我嘅感受。」

黎振燁坦言，太太雖然受了傷，但仍然先照顧他的感受，令他更確信以後一家人會繼續走下去。（鄧穎琪攝）

黎太常常說自己是天蠍座、很強大，黎振燁形容那份強大是不能用言語去比較，「佢真係受傷呀嘛，但佢係強大到，忘記咗自己，唔理自己嘅受傷，而去處理咗我先。」他很想替太太平反一件事，「坊間有啲留言話因為佢，所以令到有咁大件事發生，又乜又物，但係我真係想講，其實佢先係受害者，唔好將佢講到係加害者，佢冇做到任何事情係企圖、直接、間接、主動、被動去傷害我。」

黎振燁今年38歲，一生中有超過一半時間都有太太陪著自己，他深信以後都會。（資料圖片）

他坦言自己都只不過是個普通人，會介意別人的閒言閒語、評論，甚至乎現在重新走進鏡頭前，也無可避免被重提舊事，的確頗為無奈；他明白要講的人一定會講，不過他就覺得：「我最親近嘅屋企人同埋朋友、我太太，佢哋覺得件事過咗去就得㗎喇，咁就唔需要再講太多，唔需要再咁介懷，我就覺得件事真係過。（你自己用咗幾多時間覺得過去？）實際嘅時間我真係冇計算過，我唔知呀，隨住時間嘅過去我覺得慢慢會淡，但你問係咪即係過咗去，其實我覺得我未。」

在狀態最脆弱、最敏感的時候，有人跟自己說話，黎振燁已落荒而逃，他坦言有一個階段確實不懂面對家門外的一切，但亦明白一切都是因為自己的過失。（鄧穎琪攝）

萬幸冇離婚 與太太風波後更堅定

經此一役，黎振燁說自己最深切的反省是不要太篤定自己的狀態，有時候你以為事情、過錯一定不會發生在自己身上，但往往可能就是最輕率的時候。他又說：「同埋我覺得最最最最最重要嘅嘢就係，你睇吓依家手頭上有嘅嘢先，你有嗰啲嘢要好好去珍而重之，包括屋企人、太太，特別係小朋友，同埋你嘅朋友，同埋你依家擁有嘅所有嘢。」縱然這一課代價很大，不過他仍然覺得，事情在那個時刻發生，可說是當頭棒喝。他講了幾件好彩的事，例如好彩上天讓他知道嚴重性、帶給他教訓以免事情更覆水難收，而更好彩的，是他仍有個完整的家庭，問是否想過可能有機會要離婚，他坦言：「絕對有啦。」並謂：「你唔知道㗎嘛，你點知道？就算老婆內心有幾強大都好，如果嗰個情況係去到已經係一發不可收拾，可能真係冇咗㗎喇，但係好彩呢一頭家仲喺度。」

講到事發後身邊人的態度有否轉變，黎振燁說的確有人落井下石，不過同時都有很多朋友雪中送炭，「正正就係因為呢一種落井下石，咁先至令到我會珍惜嗰啲雪中送炭嘅朋友。可能真係一句問候、一個文字訊息，喺嗰個階段對我嚟講都係好大嘅幫助，所以都好感恩有啲唔會離棄我嘅朋友。」（鄧穎琪攝）

經歷風波之後，黎振燁說他與老婆之間的羈絆反而更強，因為在他傷害了太太後，對方仍然處處關顧他的狀態、照顧極其情緒化的他，他知道是非常、極度困難的事，難以用三言兩語形容，使他打從心底裡感謝。早前二人才說起，十幾歲相識到現在，時間已超過生命中的一半長度，以後很難再找到這樣的人，「我人生嘅一半都同佢一齊，好多嘢都太過熟悉對方，唯一一樣嘢我好確定，我相信人生嚟緊點行都好，我知道佢都會同我一齊行，無論條路係點樣行，幾崎嶇，或者幾順暢都好，我知道身邊一定有佢同埋我嘅小朋友。」

雖然曾面對低潮期，不過黎振燁情緒再差都沒試過想尋短，他亦安慰大家：「你面對緊任何嘅逆境都好，我覺得你一路行落去，總係會有啲嘢行到出嚟，只不過你未睇得到。而家你係俾你自己嘅情緒、一時嘅感覺去蒙蔽咗，令你睇唔到一啲嘢，你只要好好行好你依家嘅路，咁就總係會有出路！」（鄧穎琪攝）

為孩子決心不逃避原地再站起：話畀佢哋知做錯要承擔

小朋友20年出世，轉眼間都快4歲，當開始長大就自然會接觸網絡，問到可有想過囝囝上網搜尋爸爸的名字時，見到當年那些負面新聞會如何，黎振燁一早想過，表示：「所以第一樣嘢我要做返啲好嘅新聞，做返啲正經嘢出嚟先，咁嗰樣嘢就可以冇咁強化。」他與太太亦一早商量過，在孩子懂事或知道這件事之前，一定會先告訴他們，而他亦希望兒子可以以此為鑒，領悟到做錯事要承擔後果，「嗱，你有啲事情做咗一定要承擔啲後果，我亦都可以話畀你知，原來係幾困難嘅。我唔怕俾佢知道我……我錯，但係我好怕畀佢哋知道我唔敢企返起身，如果畀佢哋知道我唔敢企返起身嘅，我自己都面對唔到我自己。」

黎振燁希望能證明給兒子知道，即使有犯過錯，而重新站起來亦確實很難，但他不想做縮頭烏龜，會勇敢面對和振作。（受訪者提供）

太太心痛老公行錯一步白費多年努力 仍用行動支持自己做演員

黎振燁要重新站在鏡頭前，一點也不易，三、四年沒做過訪問的他，確實有點戰戰兢兢，肢體語言亦明顯睇得出緊張，他坦言事發後的確想過就此退出幕前，不過現在他還是鼓起勇氣再站起來，「我要收埋自己好容易，我要避開所有嘢其實真係好容易，有幾難？但係我要面對或者我要企返起身，係好難，但係為咗小朋友我都會試。」翻查他參選港男時填寫的資料，志向是成為一個出色的演員，到現在這個初心其實從來沒變。大多數人以為他選港男入行，其實早在09年，他已報讀過藝員訓練班，在TVB做了幾年跑龍套、再轉投香港電視，一切都為了能夠成為一個演員，而他亦曾在參選香港先生時說：「失敗之後，我會再爬返起身，再行我嘅事業。」

翻查《香港先生》官網，黎振燁當日的志向已是做一個出色的演員。他在拉票片中講過自己的演藝事業不順遂，但他說：「失敗之後，我會再起身！失敗之後，我會再爬返起身，再行我嘅事業。我相信呢個係大家所講嘅香港精神，亦都係我嘅理念。」放在現在仍然相當呼應，大概因為他的初心的確沒有變過。（TVB）

黎振燁曾在首次離開TVB後轉投HKTV，參演過《導火新聞線》等劇集，他坦言在該公司讀藝員進修班時，已有在TVB的幾年路人甲乙丙經驗墊底，所以學戲時更易吸收，獲益良多。即使最終開唔到台，他仍然覺得那段經歷很有用。（《導火新聞線》劇照）

記者問到，事情發生後，太太會否不想他再做演員、不想他再有機會跟其他女藝人接觸，但竟然完全沒有，請大家別誤會對方。黎振燁說，不論是以往他做演員時，抑或這幾年不在幕前出現都好，太太仍然經常陪他對劇本、討論角色，用行動支持他，「呢幾年你哋見唔到我幕前演出，但其實我自己唔係完全擺低晒啲嘢，我都會睇吓戲，同太太會討論嗰啲角色應該點演，或者討論到如果我演，應該點演。」

黎振燁這幾年仍然持續鑽研演戲，太太亦以行動支持，睇戲時繼續陪他討論演技。（受訪者提供）

亦正因如此，所以當他因犯錯而失去演出機會，甚至有可能把前途斷送時，太太絕對比任何一個人覺得格外可惜，「佢覺得我付出咗咁多嘅努力，付出咗咁多嘅精神去做好我演員嘅工作，但係就係咁樣樣，佢覺得係可惜囉。佢到而家都仲好希望見到我嘅演出，因為喺佢角度，佢覺得我演出嘅工作係做得幾好嘅，所以佢成日都話幾時可以睇到你演戲，好想再睇到你演戲！佢真係覺得，純粹係我真係好愛演戲呢個工作，而唔係什麼想出名嘅人。」

黎振燁在《愛．回家之開心速遞》飾演迷戀「大小姐」龍力蓮的癡漢Jacky，雖然最終不敵送水輝，但角色搞笑，都算幾入屋。（劇照）

曾獲監製邀復出拍綜藝 因兩個原因推卻

在前幾年與TVB仍有合約的日子，有傳曾有劇組監製找過黎振燁拍劇，他雖然否認，但不諱言曾有綜藝監製找過他，當時他因兩個原因推辭，「我都問過自己好多次，究竟我準備好未，究竟我心態準備好去出現返喺鏡頭面前未呢？我覺得自己都未係好準備到，再加埋照顧小朋友，我就推咗。」他深明要接一個節目，所面對的絕不止廠內的鏡頭，當刻的他的確承受不了那壓力；直到這一兩年，他開始慢慢覺得準備好，公司卻偏再沒有新安排，問到可有試過自己開聲爭取，黎振燁說：「我諗唔到自己憑咩去爭取，譬如珍姐佢肯見我，我覺得已經好好啦，我又唔係啲咩咁特別……什麼Level嘅演員，我覺得已經好好。」

無綫當年破天荒同一晚舉行香港先生及香港小姐，當年黎振燁是港男冠軍、馮盈盈是港姐冠軍，而黎振燁身旁的亞軍，便是近日被TVB力捧的丁子朗。（資料圖片/符祥定攝）

黎振燁不諱言，當日在低潮期有監製找自己拍節目，他非常感激，自己無法答應亦深感抱歉，問到有冇後悔，他說：「有時都會諗如果嗰時我真係應承咗嘅話，我喺電視做得返幕前嘅演出都唔出奇，但係當然我接咗個節目嘅時候，乜都冇得做亦都唔出奇，但係……我喺嗰個時間，又真係好難放低我小朋友。」（鄧穎琪攝）

不止一次向珍姐懺悔 曾被看好自覺辜負對方錯愛

是的，在這幾年間，雖然冇工開，但黎振燁原來與高層曾勵珍（珍姐）見過幾次面，對方亦很關心他，甚至曾幫他爭取工作機會，他說：「我都感謝珍姐，多謝你嘅錯愛。（點解會形容為錯愛？）因為我知佢好錫我㗎，我亦都知道佢安排好多工作畀我，但係，自己唔啱，咁就冇辦法。」被問有否曾向珍姐懺悔，黎振燁說自己每次見到珍姐都道歉，珍姐當然有鬧過他，但說得更多的卻是：「你最對唔住嗰個係你自己呀！（咁你覺得你最對唔住係咪自己？）所有所有曾經對我有期望嘅人，當然包括我自己。（太太？）一定係啦，佢都係對我有期望。」

黎振燁（前排右二）本來正準備上位，珍姐（前排間條）曾講過覺得他「得」，所以他一直都很感謝對方，也深感辜負其錯愛。（受訪者提供）

事情發生前，黎振燁的工作機會明顯正逐漸增多，尤其是《是咁的，法官閣下》中的大律師，機場特警的「夠薑」等，問到公司原本是否正捧他上位，他說：「係，有提過吓，有提出過，但係自己唔生性，冇得怪人。」珍姐本來對他寄予厚望，因此也份外痛心，他透露：「甚至乎佢都有講過，佢覺得我得嘅，就算係發生咗件事，佢都仲係覺得我得嘅，咁但係去到依家，有啲事情完結咗就算啦，大家都冇辦法，咁但係我都好感謝珍姐。」除了珍姐外，原來總經理曾志偉都曾經幫手想將合約處理好，惜最終都冇結果，到了月前才有正式答覆，不過都總算讓他放下心頭大石。

黎振燁在《是咁的，法官閣下》中飾演大律師一角，開始多人留意。（劇照）

黎振燁在《食腦喪B》飾演反派Scott，雖然當年他就是拍這套劇出事，此後亦缺席劇集宣傳，但有YouTube觀眾留言說他演得頗自然，叫TVB可考慮再給他機會。（電視截圖）

盼創造奇蹟再做演員 由低做起或轉職幕後都願意

黎振燁確實曾想過退出、轉行，不過太太就鼓勵他無需勉強逼自己太早下決定，不如一邊照顧小朋友，一邊思索好自己的路向，當問到此階段的想法，攝高枕頭諗過的黎振燁，最想締造出一個奇蹟，「我相信每個人無論咩情況、咩狀態，你依家經歷緊乜嘢都好，其實或多或少都想創造自己嘅一個奇蹟出嚟，我都真係人海茫茫其中一個，但係我好努力，希望真係有機會可以同大家、同我屋企人，同我小朋友去分享我人生嘅奇蹟。（有得拍返戲係咪一個奇蹟？）都係一個奇蹟嚟㗎喇，仲唔係奇蹟呀？你搵我做訪問都係一個奇蹟嚟㗎啦！」黎振燁不怕由低做起、肯做幕後，亦嘗試過寫劇本，有運氣再演出的話，必然會跟過往一樣花最多的心機鑽研角色，那我們即管等待奇蹟發生吧！