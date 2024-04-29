廖子妤從小常經歷死亡恐懼　近日再發作幸獲男友盧鎮業一句話紓解

廖子妤與男友盧鎮業（小野）愛得甜蜜，日前廖子妤在社交平台轉發了一段坂本龍一生前的感人故事，講到他21年患癌時無法與伴侶見面，只能隔著醫院門口車道跟伴侶遠距離打招呼，伴侶會用手機電筒開著小光點搖晃，並說：「這也是我的伴侶為了讓我願意站起來離開床想到的方法。」坂本龍一坦言這樣雖然老套，但就領悟到：「愛在痛苦的時刻才最能拯救人。」

近年廖子妤與盧鎮業在影壇上都發展得愈來愈好。（IG@fish331）

廖子妤分享了童年時的經歷。（IG@fish331）

廖子妤轉發了有關坂本龍一的這段往事，並有感而發。（Threads圖片）

而廖子妤亦非常感觸，她說自己從8歲起就時常經歷對死亡的恐懼，形容：「當時每到晚上八點就開始焦慮、手抖、心跳加速，睡前就會開始幻想自己要死了，那種感覺是非常非常具體和真實。這種感覺非常無助，語言系統還沒發展的完全，而且我一直都不擅長表達自己的感受。小小年紀完全不知道能求助於誰，不知道該如何跟大人去訴說這種感受，生怕說出只會挨打。還好我有妹妹，我會一直逼她陪我聊天，逼她抱抱我。」

廖子妤從小已常常經歷一種很接近死亡的感覺，但那時候她還小，不懂得如何表達，只可以叫妹妹陪自己聊天。（IG@fish331）

廖子妤形容這種感覺伴隨著自己長大，久不久就會再出現，隔幾天至半年不等，而近日她又再經歷一次這種感覺，她又再次後背冒汗、心跳手抖、呼吸紊亂，而當時小野正在她家留宿，她說：「我告訴他我很怕，我感覺我快死了，死之後會是怎樣的，我害怕死亡之後就是虛無，沒有人再記得我⋯胡言亂語地說了一通後，他告訴我他愛我。突然之間，那種恐懼感消散了，我感覺心臟被一股暖意擁抱著，不再懼怕。」她甚至表示，這是她第一次感受到「愛原來能夠驅趕恐懼，戰勝死亡帶來的虛無感。」而她的內心終於漸漸平靜下來，她亦沉沉地睡去，形容能有這種感受是十分感恩。

廖子妤感恩男友盧鎮業陪伴並安慰自己。

盧鎮業憑主演電影《年少日記》角逐金像影帝，廖子妤都很支持對方。（IG@fish331）