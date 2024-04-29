TVB收視｜新增廣東省數據係咩玩法？　呢個清談節目勁多人睇

翡翠台上周（22日至28日）收視出爐，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，由劉家豪總監製，陳展鵬、林夏薇、馮盈盈、黃智賢主演《逆天奇案2》連續3周收視上升，跨平台直播收視最高21.9點（142萬觀眾），較上周增添逾4萬觀眾。



資訊節目《東張西望》最高收視21.6點（140萬觀眾）。（截圖）

資訊節目《東張西望》最高收視21.6點（140萬觀眾）；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視20.4點（132萬觀眾）；外購古裝劇《命轉皇后》最高收視15.3點（99萬觀眾）；由洪永城、宋宛穎、何沛珈及魏韵芝擔任主持，全新健康資訊節目《早D知早D醫》最高收視12.5點（81萬觀眾）；由陳自瑤、賴慰玲、黎諾懿及羅天宇擔任主持，全新綜藝節目《香港婚後事》最高收視10.9點（71萬觀眾）。

周日晚阮兆祥、李思捷、王祖藍主持第4集的《福祿壽訓練學院》最高收視19.5點（127萬觀眾）。（截圖）

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的《福祿壽訓練學院》今日接替《中年好聲音2》播出。(節目截圖)

周六晚《聲夢1+2》最高收視14.3點（93萬觀眾）；由黃翠如、周奕瑋、C君主持，全新綜藝節目《Grand 住去台北》最高收視12.5點（81萬觀眾）。周日晚阮兆祥、李思捷、王祖藍主持第4集的《福祿壽訓練學院》最高收視19.5點（127萬觀眾）。根據CSM媒介研究廣東省收視資料數據顯示，《福祿壽訓練學院》第2及第3集在廣東省的平均收看觀眾人數，先後高踞綜藝類別Top 1，成績斐然。緊接播映黎芷珊主持的《芷珊約您》，本集受訪對象是軒公張敬軒，最高收視17點（111萬觀眾）。