聲夢歌手搞新歌巡禮活動同粉絲近距離互動　Chantel首次挑戰唱跳

TVB旗下「All About Music」的歌手日前（27日）於沙田一商場舉辦新歌巡禮活動。當中匯聚了一眾新生代音樂力量，包括：孫漢霖（火雞）、潘靜文（Sherman）、林智樂（Felix）、張馳豪（Aska）及姚焯菲（Chantel）。眾人聚首一堂為現場樂迷連環帶來多首音樂作品！一眾歌手更與粉絲互動玩遊戲，並與現場數百名粉絲簽名拍照留念，共度難忘歡樂下午。

TVB旗下的「All About Music」一眾歌手日前於沙田一商場舉辦新歌巡禮活動。

孫漢霖、潘靜文及林智樂先後登場跟大家見面並送上多首歌曲。剛推出個人第二首新曲《Over You》的孫漢霖率先登場，他表示十分高興能夠於現場演繹新曲。他指新曲節奏輕快，MV更是特意到台灣拍攝，因此亦有著很多有趣經歷！當孫漢霖一口氣獻唱兩首新歌後，潘靜文便緊接登場，並即場分享創作新歌《傷魚座》之心路歷程。她表示這首歌創作是源於一次她拉筋弄傷腳時構思出來的，亦因她是一名雙魚座女生，因而內心亦較易多愁善感，所以她叫大家聽聽她的新歌，與她一同走進她的心路歷程。及後，林智樂便緊隨期後上台。並一口氣為現場樂迷送上兩首歌曲。當提到即將舉行音樂會，Felix亦表示興奮，並指已經邀請多位好友齊齊睇騷！

孫漢霖、潘靜文及林智樂先後登場跟大家見面並送上多首歌曲。

而一同舉行音樂會的張馳豪亦隨後登場，提到新歌及MV以大尺度演出，張馳豪亦笑言是他出道以來最為破格，亦希望可以為一眾樂迷帶來新鮮感。其後，張馳豪 便随即連同Dancers以跳唱方式為大家帶來新歌《Dirty Rhythm》，炒熱全場。最後，小公主姚焯菲壓軸登場，並上台介紹新歌《Dreamscape》，她表示新歌曲風輕快，更是她首支跳唱歌，對她而言亦是一大考驗，幸好自己每日亦有做運動操Fit自己，而傾談過後，姚焯菲更即席偕同兩位Dancers 現場演繹這支作品！

一同舉行音樂會的張馳豪亦隨後登場。

完成台上新歌演唱環節後，一眾歌手便與粉絲進行互動環節，所有粉絲都表示十分期待。先是一眾歌手與粉絲們大玩互動遊戲，考驗他們利用特定字串為歌手們設計新歌名。遊戲結束後，歌手們便隨即於台上進行簽名環節。現場逾數百歌迷十分熱情。他們表示很高興能與偶像互動接觸，並十分珍惜是次跟偶像見面的機會。