鄭伊健7月倫敦開個唱　粉絲率先惡搞特別造型變「幪面浩南」

「凍齡男神」鄭伊健早前才剛剛在澳門舉行《Together 鄭伊健與你在一起音樂會》，下一站將到英國倫敦開個唱，並定於7月6日舉行《𝗛𝗲𝗿𝗲 & 𝗡𝗼𝘄 𝗘𝗸𝗶𝗻 𝗶𝗻 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟰 𝗟𝗼𝗻𝗱𝗼𝗻》，不少英國的粉絲都表示期待當日的到來。鄭伊健每次開個唱都全場爆滿，他更在演唱會中又唱又跳又與粉絲握手，完全零架子，定必會把氣氛弄得很High。

鄭伊健7月倫敦開個唱。

鄭伊健7月倫敦開個唱，粉絲在網上作不同的聲援！首先一班喜歡數碼暴龍主題曲小朋友，熱烈回應伊健到倫敦的興奮回應。另外亦有粉絲把鄭伊健放入倫敦地標London eye 中，望著倫敦大笨鐘的美景，最好笑是粉絲將鄭伊健惡搞放到幪面超人中，變成幪面浩南，未知大家又最喜歡鄭伊健那一個造型？鄭伊健倫敦個唱亦將會於明日起（1日）優先發售，3日將會正式發售。

有粉絲把鄭伊健放入倫敦地標London eye 中，望著倫敦大笨鐘的美景。

粉絲將鄭伊健惡搞放到幪面超人中，變成幪面浩南。

鄭伊健7月倫敦個唱資料如下：

《𝗛𝗲𝗿𝗲 & 𝗡𝗼𝘄 𝗘𝗸𝗶𝗻 𝗶𝗻 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟰 𝗟𝗼𝗻𝗱𝗼𝗻》



日期: 2024年7月6日 (星期六)⁠



地點：Eventim Apollo



演出時間: 7:45pm



票價: £168/ 138 / 108 / 88 (全坐位 All seated)





場地預售: 5月1號 10:00🇬🇧 🕙 / 17:00🇭🇰 🕔



LN預售: 5月2號 10:00🇬🇧 🕙 / 17:00🇭🇰 🕔



公開發售: 5月3號 10:00🇬🇧 🕙 / 17:00🇭🇰 🕔

