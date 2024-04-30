神耆小子｜冼靖峰感恩首拍劇即遇鄭則仕教路　未操肌就要晒「肉」

TVB新劇《神耆小子》將於下星期播出，首次拍劇的冼靖峰（Archie）於劇中飾演趙子勇（蕭正楠 飾演）的養子趙一鳴，當中亦擦出不少火花。今日（30日）Archie出席活動後接受《香港01》訪問時表示十分期待播出，雖然他只看過一點點的playback，但都很開心。

首次拍劇的冼靖峰（Archie）於劇中飾演趙子勇（蕭正楠 飾演）的養子趙一鳴。(葉志明 攝)

Archie覺得很開心因為有機會跟鄭則仕合作：「第一次拍劇，第一次咁重戲份嘅角色，其實唔多唔少都好大壓力，而呢個壓力係每一個前輩反而幫我緩解咗呢個壓力。因為我呢個壓力係嚟自我真係唔知點樣做，而前輩係每一日用拍攝嘅時間，甚至off cam嘅時間都去教我點樣睇劇本，點樣去揣摩個角色，點樣去代入情緒。」他講到這一套劇是「笑中有淚」，會讓人笑完再哭，是《神耆小子》的特色。他說當時在現場看原裝playback時，已經感動到哭，他相信剪出來後應該會更感人。

Archie覺得很開心因為有機會跟鄭則仕合作。(葉志明 攝)

Archie被問到早前播出的花絮中，其中一幕是蕭正楠要「撕爛」他的小背心，大家都十分期待這一幕的播出，想知道到底Archie在沒有在劇中露「肉」。Archie開心表示要賣關子：「其實嗰場戲好得意嘅，嗰場戲本身個劇本係寫得好簡單嘅啫，冇講到咁detail要撕爛件衫又或者要著件背心，係我同啊蕭（蕭正楠）諗嘅。」Archie說與蕭正楠拍攝這一幕已經是比較後期的事，已經開始熟絡，所以玩得比較放，才會有這麼多的爆點。

其中一幕是蕭正楠要「撕爛」Archie的小背心。(ig@tvbcomhk)

Archie開心表示要賣關子。(葉志明 攝)

因為這一幕鏡頭是臨時加上去的，Archie露「肉」時仍然未「操fit」，所以他被問到是否未操肌時立即心虛表示是：「嘩！係啊！拍完嗰場之後就話唔得啦，要操啦！」他提到現在已經不停的操肌，讓自己在準備的狀態。而他怕不怕未操肌時的「肉肉」會不好看時，他則說沒想太多，他希望出來的鏡頭會比較好笑較為重要。

因為這一幕鏡頭是臨時加上去的，Archie露「肉」時仍然未「操fit」。(ig@tvbcomhk)