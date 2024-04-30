混血歌手搭的士被司機找少$400　網上公開遭遇即成熱話網民極同情

歌手安俊豪日前坐的士被司機「找少錢」，而且還要少找了$400！他日前在社交平台發文：「因為講緊電話關係，一落車發現司機找少咗$400蚊，佢立即閂門，我就即刻係咁拍車門，司機就踩油離開咗。」他指當日坐的士車費是$65，而他付了$500了司機，但司機卻少找了$400，他立即跑上去找司機，但司機已經立即駕車而去，而安俊豪的遭遇立即引起網民的熱議。

歌手安俊豪日前坐的士被司機「找少錢」。（陳順禎攝）

安俊豪表示已經即時找司機說少找了$400，但他已經踩油揚塵而去，安俊豪說到：「我知而家市道唔好，其實大家都好艱難，但無諗過呢件事，會發生喺今時今日嘅香港。呢$400 當係請司機帶屋企人去飲個茶或者面對日常需要，但希望各位司機大佬，下次如果遇到同樣情況，可以停一停諗一諗，其實每個人都面對緊唔同嘅困難。亦都提醒各位，落車前要點清數目先好離開車廂。」

安俊豪已經即刻追上去，但司機都係開南走咗。（梁碧玲攝）

不少網民對安俊豪的遭遇感到同情，亦有不少網民說自己亦遇過同樣的事，亦有提到不是經濟好不好的問題，而是司機人品問題等。而安俊豪事隔一日後再回應指當時因為手上拿著電話，所以沒有留意車牌：「由於拎住個電話，情急之下，我都無諗過會發生呢件事，到我意識到嘅時候，淨係識拍車門，莫講話影抵，睇都睇唔到就轉彎走咗。出po只係想分享我嘅遭遇，提醒大家唔好好似我咁懵，無數清楚就落車。」亦提醒大家坐的士時要注意找錢。