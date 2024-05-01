直播靈接觸｜顏國樑彌留15日拜佛續命　梁思浩忠告︰未必有第二次

由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英主持的TVB Plus（82台）開台重頭戲，及首個靈異直播一小時節目《直播靈接觸》，每集會有各門各派玄學大師坐陣，跟觀眾互動解答靈異疑難，更會邀請有份量藝人亮相，分享他們的靈異經歷。

（左起）黃耀英、梁思浩及Jojo。

《直播靈接觸》內容猛料連場，前日（29日） 請來75歲「積少」顏國樑及太太霍潔貞擔任嘉賓。顏國樑早前患上鱗狀癌，接受過化療及免疫治療。思浩在節目中表示顏國樑原來曾經歷15日生死邊緣，太太四出為老公張羅，霍潔貞猶有餘悸說︰「佢入院時已經昏迷搶救，救咗十零分鐘，醫生話暫時okay，不過隨時會轉差，要送去深切治療部。」當時情況非常危急，顏國樑要靠純氧呼吸，每一下呼吸都很用力。

顏國樑跟太太霍潔貞前晚（29日）擔任嘉賓。

顏國樑跟太太霍潔貞前晚（29日）擔任嘉賓。

之後她四出為老公尋找不同續命方法。最後她獲高人指點，到濟公廟裝塔香，她說︰「嗰位朋友講呢15日好緊要，（顏國樑）過得到就會返嚟，過唔到就無得返。」最後大步檻過，思浩表示顏國樑要好好多謝太太︰「係太太嘅功德，所做嘅一切畀你返嚟，佢只係講咗一句『我唔捨得顏國樑』。我見到你哋咁恩愛，繼續身體健康，有第一次續命，未必有第二次。」

黑無常湯之欣、白無常黃瀅仴兩位靚女小編。

張芯熏師傅前晚講解續命及解答觀眾問題。

昨晚一集思浩請來殯儀館總監梁伯威、殯儀館司儀部主管周敬慈，在行來多年他們見盡殯儀業的古靈精怪靈異事件。他們分享靈堂上恐怖故事：有先人上了家人身顯靈、自殺死導致粉身碎骨，靈體為尋找眼珠，竟然流連在跳樓現場。梁伯威講到死無全屍的遺體，進行遺體化妝的過程。節目中他們提到行內人視為最邪門的，就是為嬰兒做棺木。周敬慈表示內行人覺得比較邪門，他的做法是會自費準備糖果，事後會把酬勞捐出去。

兩位殯儀老行尊梁伯威（後排左二）、周敬慈（後排左三）昨晚（30日）擔任嘉賓。