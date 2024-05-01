李宗盛內地開唱觀眾喊叫前妻林憶蓮名字　氣氛尷尬展現高情商化解

華語樂壇大師李宗盛現正忙着《有歌之年巡迴演唱》，近日就來到杭州開唱，吸引過萬名觀眾捧場。然而，在演唱期間就有觀眾在台下大喊其前妻林憶蓮的名字，頓時令氣氛相當尷尬，幸好他反應夠快接着以唱歌的方式化解了尷尬氣氛，而這名觀眾的行為卻惹來不少網民批評，直斥非常討厭。

李宗盛近日到杭州開唱。（微博圖片）

從網上曝光的影片可見，當李宗盛已站在台上準備演唱時，突然之間台下有觀眾大喊其前妻林憶蓮名字，隨後引來其他觀眾發出笑聲，而這名觀眾如此大聲喊叫，李宗盛亦聽得相當消楚，頓時令到氣氛相當尷尬。但幸好他反應夠快，立即展現高情商，用開玩笑的口吻表示：「保安呢保安呢。」隨後更唱出自己的歌曲《當愛已成往事》其中一句歌詞：「往事不要再提」化解僵局。

而有不少網民看見該片段後，紛紛對該名觀眾的行為表達不滿，認為他在公開場合不應該開感情事玩笑，這樣是非常冒犯，根本沒有情商，亦對台上表演者非常不尊重。

在演唱時有觀眾突然大叫前妻林憶蓮名字。（微博圖片）

林憶蓮在1998年與李宗盛結婚。（視覺中國）

在1992年李宗盛因同林憶蓮在音樂上合作後互相產生好感而相戀。其後，在1998年二人在台灣舉行記者會宣布婚訊，並證實已懷孕同年2月在加拿大溫哥華舉行婚禮，5月林憶蓮在台灣剖腹誕下女兒李喜兒。