千禧男神玩小紅書被質疑假冒　即曬超頹自拍照力證係本人

現年42歲的余文樂在2017年與台灣女星王棠云結婚後育有一仔一女，婚後一家定居台灣，他亦從型男變成潮爸，近年主力打理自家潮牌。不過今年因為工作關係，余文樂決定搬到上海居住，連月來不少網民都曾偶遇他，並將合照上載到社交平台。而余文樂最近更相繼進駐內地平台bilibili同小紅書，但由於他的本名已被註冊，所以他就將賬戶名改為「我不是余文樂」，一度惹來網民質疑不是本人。

余文樂在2017年與台灣女星王棠云結婚後育有一仔一女。（微博@余文樂）

近年主力打理自家潮牌。（IG@lok666）

今年因為工作關係，余文樂決定搬到上海居住，連月來不少網民都曾偶遇他。（小紅書圖片）

余文樂於上海被網民偶遇合照。（小紅書圖片）

日前余文樂上載了一段短片，片中他向大家介紹自己，並同大家打招呼，之後又曬出一張超頹自拍照，寫道：「各位兄弟姊妹們。我來報道了，祝大家五一快樂，以後多多交流，多多指教，多多互動。」相中的他以鬍鬚Look出鏡，再以V字手勢遮面，不少網民都留言感嘆：「你怎麼變成這樣了，果然是個假號」、「認真的是本人嗎？！你是我的青春啊」。

余文樂最近正式進駐小紅書。（影片截圖）

由於賬戶名是「我不是余文樂」，一度惹來網民質疑不是本人。（影片截圖）

余文樂曬出一張超頹自拍照。（小紅書圖片）

余文樂當年初出道憑靚仔外形，加上潮流打扮，成為不少人心目中的男神。雖然婚後曾一度因「幸福肥」而被指撞樣谷德昭，但之後他成功修身，重拾昔日型男形象。不過近年余文樂多次被指顏值大跌，他在網民曬出的合照中抬頭紋明顯，驚現「火車軌」兼面容憔悴，尤其是大細眼嚴重，加上鬚根發白，滄桑味極濃，令網民不禁感嘆男神嚴重走樣。

余文樂驚現「火車軌」兼面容憔悴。（小紅書圖片）

尤其是大細眼嚴重，加上鬚根發白，滄桑味極濃。（小紅書圖片）

親民合照。（小紅書圖片）

打網球。（IG@lok666）