專訪｜台灣辣模辛尤里來港影捆綁寫真　爆最愛呢位56歲不老男神

台灣情色網紅辛尤里早年曾推出1500本「珍藏版本」寫真集《泰奶了繩縛寫真書》，除了隨書附送親筆簽名和唇印之外，還赤祼上身為新書蓋下乳印，最後還表示「印腫了」，其後寫真亦順利大賣。今年辛尤里再接再勵，選址香港影相出寫真，未公開發售已吸引大批粉絲預購。



辛尤里在港影寫真。（IG@yui_xin_）

早前辛尤里來港拍攝寫真時，接受《香港01》訪問，她表示今次的寫真集希望呈現給粉絲看，她眼中最美麗的香港。她說：「我小時候看很多港片，所以很喜歡香港，鄭伊健的是我的最愛，《古惑仔》，還有梁朝偉，愈老愈帥！我喜歡滿滿的男人味。（陳冠希呢？）比較沒感覺，他是比較幼齒那種。」台灣辣模辛尤里限量寫真超大膽 推1500本附「贈品」惹粉絲暴動！

辛尤里在港影寫真。（IG@yui_xin_）

談到香港的特色，她表示最喜歡香港的維多利亞港，說道：「很美，很多燈泡，一點一點的，很漂亮。」說到今次寫真的特色，就十分符合辛尤里的大膽作風，她說：「把香港景色結合捆綁變成一幅美麗的畫。到時候會去拍推高車上面捆綁的，很X吧？我覺得很cool呀！」

辛尤里在港影寫真。（IG@yui_xin_）

這次的寫真有沒有三級的部分？她坦言有。記者問到，會不會介意？她回答：「有所謂，但是給大家欣賞，是美的就可以。」她表示，今次拍攝花費大概20萬（港幣5萬），說：「不知道會印多少，要看大家預購多少。」

她也透露，其實推出寫真書也能賺到不錯的利潤，回答：「之前兩本大概70萬（台幣）左右，不太準，差不多吧。」

辛尤里推出個人男性內衣品牌。（IG@yui_xin_）

近年辛尤里的作風愈來愈大膽，所有不少粉絲對這一本新書期望相當高。據知這次拍攝地點除了香港的維多利亞港夜景外，還有電車、中環街景及豪華酒店等地點。此外，辛尤里也表示，她的自家品牌，男性內褲品牌「A. Hommes」亦將於日內上市。她說：「從頭開始，我跟廠商研發了一年半，有抗菌功效穿起來也不會悶熱，讓我來照顧大家的私密處！」

台灣辣模辛尤里來港影寫真。（林迅景 攝）

辛尤里作風大膽。（林迅景 攝）

辛尤里作風大膽。（林迅景 攝）

辛尤里專程訂了豪華酒店影寫真。（林迅景 攝）

辛尤里帶同台灣攝影師到港影寫真。（林迅景 攝）