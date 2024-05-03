郭晶晶素顏跑步自拍狀態極佳超凍齡　小紅書簡介意外引網民熱議

現年42歲的「跳水皇后」郭晶晶與霍啟剛結婚踏入第12年，多年來一直非常恩愛，兩人育有1子2女，一家五口生活幸福愉快。雖然霍啟剛出身名門，家族身家估計至少300億港元，但兩人甚少追求奢華物質享受，生活貼地又親民。昨日郭晶晶在社交平台上載了到紐約外遊的素顏跑步照片，隨即引起網民熱議。

霍啟剛與郭晶晶一家五口。(IG圖片)

郭晶晶昨日（2日）在小紅書上載了到紐約外遊照片，她留言寫道：「昨天在中央公園晨跑，偶遇“晨練”汪汪隊，微風拂過，周圍綠意盎然，跑步的心情也變得愉悅起來。」相中可見郭晶晶素顏跑步自拍，皮膚狀態極佳，臉上毫無皺紋，而且樣貌與年輕時根本沒有大分別。

郭晶晶素顏跑步自拍。（小紅書）

皮膚狀態極佳！（小紅書）

打扮非常貼地。（小紅書）

大批網民看到照片後，都紛紛留言大讚郭晶晶凍齡：「比較佩服的是，不用美顏拍照，真實，舒服，還是名人，勇氣可嘉啊！如果都像郭晶晶這樣視覺世界裡，就純真，舒適，乾淨多了。」、「真正修煉內心並且內心強大的人會坦然面對真實的自我，不會搞什麽美顏修圖，他們只想做他們自己。」、「很喜歡她的狀態，感覺很有力量，是了不起的女性。」、「低調的富貴」。

郭晶晶小紅書簡介引網民熱議。（小紅書）

另外，有網民留意到郭晶晶小紅書的簡介只簡單寫上：「三個孩子的媽媽 希望和大家一起分享日常，一起熱愛生活」。網民留言大讚郭晶晶為人務實不虛偽：「主要是她的小紅書簡介“三個孩子的媽”只字未提其他的頭銜 果然真正的大佬不需要頭銜」。