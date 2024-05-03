逆天奇案2｜73歲劉緯民出山拍劇客串陳展鵬爸爸　曾被封珠寶大亨

《逆天奇案2》昨晚（2日）一集，森Sir（陳展鵬飾）和阿Wing（林夏薇飾）在街上遇到搶劫案，一名外籍老婦被人持刀行劫，老婦腹部中刀，放在手袋的美金灑落一地，劫匪則落荒而逃。森Sir、阿Wing幫老婦撿好灑滿地的美金後，隨即送老婦到醫院。本來只是熱心助人，豈料卻令森Sir陷入盜竊風波！



展鵬同薇薇熱心幫助一個老婆婆，點知展鵬亦因此捲入盜竊風波。

展鵬同薇薇熱心幫助一個老婆婆，點知展鵬亦因此捲入盜竊風波。

展鵬同薇薇熱心幫助一個老婆婆，點知展鵬亦因此捲入盜竊風波。

展鵬同薇薇熱心幫助一個老婆婆，點知展鵬亦因此捲入盜竊風波。

重案組探員在森Sir的汽車搜證時，竟發現老婦消失的1萬8千元美金，森Sir旋即成為疑犯。原來所有事情都是冠峰（方力申飾）在背後搞鬼，他除了暗中安排盜竊案，還利用媒體炒作事件帶風向，律政司最終以盜竊罪起訴森Sir。而令冠峰陷害森Sir的主因竟是阿Wing。一向理性大於感性的冠峰經過與阿Wing多番相處後，被阿Wing的善良、不可預測所吸引，對阿Wing漸生情愫，故當冠峰發現阿Wing對森Sir餘情未了，即時妒火中燒設局陷害森Sir！

展鵬被懷疑偷咗老婆婆1.8萬美金。

展鵬被懷疑偷咗老婆婆1.8萬美金。

展鵬被懷疑偷咗老婆婆1.8萬美金。原來係小方背後搞鬼！

劉緯民1985年當紅時急流勇退移民加拿大

昨晚一集尾聲，有久違香港娛樂圈三十多年的劉緯民驚喜登場！緯民哥在劇中飾演展鵬爸爸，今次難得回港客串拍劇，他接受無綫娛樂新聞台訪問時說全因家豪哥：「佢叫我要出嚟見吓人喇！」相隔多年再拍劇，他坦言感覺大不同：「覺得自己好似一個新人咁，依家好似電影方式咁拍攝，以前我哋一個studio就拍晒成場戲，講錯一句對白就要成場嚟過，依家就輕鬆咗啲。」現年73歲的劉緯民拍過不少膾炙人口的作品，並於1985年當紅時選擇急流勇退移民加拿大，後來創立珠寶公司，更被封為「珠寶大亨」。

劉緯民驚喜客串展鵬爸爸。

劉緯民驚喜客串展鵬爸爸。

劉緯民驚喜客串展鵬爸爸。

對於能夠與緯民哥結父子緣，展鵬受訪時直言很開心：「大家都喺亞視做過，細細個都有睇過佢劇集，但當時太細個印象唔係好深刻。雖然佢已經73歲，但係佢真係Keep得非常之好，狀態好好，自己拍劇都好耐冇一個爸爸。可以同佢一齊合作係一個好好嘅回憶，希望大家都鍾意我哋呢段父子情啦！」

展鵬話好開心可以同緯民哥合作。

劉緯民話今次出山拍劇係因為家豪哥。