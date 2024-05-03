嘉人自友約｜陳豪公開愛情保鮮法　陳茵媺認為愛最重要︰別放心裡

影后劉嘉玲首主持的綜藝節目《嘉人自友約》，最新一集就邀請了圈中模範夫妻陳豪（阿Mo)、陳茵媺（Aimee)做嘉賓，他們一行人就去了澳門探索當地文化生活。在過程中他們夫婦有問必答，Aimee亦坦承曾想過生第四胎，但因為一個原因令她卻步。

陳豪﹑陳茵媺做嘉賓。（影片截圖）

因戲生情而相戀的阿Mo及Aimee，在2013年結婚，婚後育有二子一女，一家五口相當幸福。在訪問中，當劉嘉玲問到有沒有想過要生第四胎時，Aimee二話不說：「之前有想過的，但是全部的小朋友的功課，一定要我教他或者上課，就覺得原來真是很累。」因為這個原因令她卻步。

而在旁的阿Mo亦補充說道：「有的時候，他們要做一些運動，好像打跆拳道，但是媽媽為了去好好去教小孩，然後她也一起學，然後去教他們。」Aimee果然是一位好媽媽。

一家五口相當幸福。（影片截圖）

陳茵媺有想過生第四胎。（影片截圖）

人前人後都恩愛十足的他們，在訪問中大家不時對着對方眼睛說話，眼內充滿着愛，這個畫面都令劉嘉玲相當羨慕。而問到愛情保鮮方法是甚麼時，他們都表示愛的表達是非常重要的，Aimee表示：「我覺得應該每一天都說我愛你，說多一點甜蜜的話，別放在心裡面。」而阿Mo非常同意愛要用行動表示：「你真的要去愛她，去喜歡她，那這個家庭裡面才有愛，有愛的話，小孩子長大才會有笑容，他的笑容才會有這個陽光。」

二人都認為愛情保鮮方法最重要有愛。（陳豪微博圖片）

在事業如日中天下選擇結婚做全職家庭主婦，或許有很多人替Aimee感到可惜，當問到有否覺得為了家庭而作出很大犧牲時，她二話不說表示是的，但這個是自己的選擇：「在事業上可能很多人都會覺得是一種犧牲，但是我自己就覺得是一種自己選擇的犧牲，，就是在你生命裡面有很多選擇，你要犧牲某些東西，才可以得到，（你不可能全部都擁有的）對，雖然我想，但是有時你要犧牲某些東西，才可以得到回報。（你選擇了家庭）是。」世界上沒有兩全其美之事，Aimee選擇了家庭，有三位可愛子女及一位愛她的老公，幸福的生活亦讓不少人相當羨慕的。