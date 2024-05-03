歐倩怡被問郭晉安夫妻相處之道　曾笑言：冇相處之道可言

娛樂圈中的「模範夫妻」郭晉安及歐倩怡昨日（2日）突然爆出二人離婚的消息，二人突然透過社交網發文宣布離婚消息，證實已經分居兩年，結束18年的夫妻關係！歐倩怡去年接受01娛樂節目《摸杯底》曾經透露與郭晉安夫妻間的相處模式，以及二人的關係上出現意見上的分歧，更一度表示想為自己而活。

歐倩怡（Cindy）與郭晉安昨日（2日）透過社交網發文宣布離婚消息，結束18年的夫妻關係！(VCG)

歐倩怡去年接受01娛樂節目《摸杯底》曾經透露與郭晉安夫妻間的相處模式。（梁碧玲攝）

坦言想為自己而活

歐倩怡在節目中大方回應主持人對於與郭晉安在價值觀上不相同的問題，她說：「每個人思想上都有獨立嘅個體，你匿埋眼離開呢個世界，回顧你嘅人生，你會覺得你會想做，但係錯過咗冇做到嘅。」她繼續指曾經上過一個課程啟發了自己，並表示：「人平均有80歲命，頭嗰60年叫做健康，可以隨心所欲做自己想做嘅嘢，之後又可能要孭住包藥袋出街叫人照顧你，我現在44歲，我都係得嗰20年，呢20年係要為咗自己而活，定係為咗人哋而活呢！」

歐倩怡在節目中指呢20年係要為咗自己而活。（梁碧玲攝）

自爆返工冇時間煮飯

歐倩怡被問到是否一手包辦家庭上有關於營養的餐單，她表示：「現時唔係我買餸同煮飯，因為我要返工八點幾先收工冇可能返去煮，郭生有請咗人幫手請咗自己嘅姪女幫手。」至於會否對餐單有意見，她說：「其實我講過吓，點樣啲鈣質吸收得好啲，點樣食法鐵質會吸收得好啲，我講完之後可能人哋會變樣。（郭生定姪女變樣？）都會變樣。」

郭晉安和歐倩怡婚後育有一對仔女。(郭晉安歐倩怡@微博)

歐倩怡透露返工相當忙碌冇時間煮飯。（梁碧玲攝）

真情剖白冇夫妻相處之道

講到夫妻相處之道，她真情剖白：「冇相處之道可言。」她說：「因為佢嘅經理人公司可能着重於玩抖音，佢哋做嘅嘢我又唔識，我甩咗娛樂圈發生咩事我又唔知，冇睇電視好耐！我唔係好知道佢做乜，佢都唔係好知道我做乜，有好多私隱上嘅問題（病人）又唔講得，都係少見，我夜返去佢哋都瞓晒！」