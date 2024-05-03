請和這樣的我戀愛吧陸劇｜最新劇情追劇日曆/播出時間+演員關係圖

《請和這樣的我戀愛吧》陸劇，有張博昱為執導，由胡一天、梁潔領銜主演的一套以都市愛情為題材的電視劇。在剛剛播完的《惜花芷》飾男主角-顧晏惜，大受好評。而今次《請和這樣的我戀愛吧》，是繼《絕代雙驕》之後，胡一天與甜劇女神梁潔第2次合作，到底今次又會擦出什麼火花?本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《請和這樣的我戀愛吧》｜劇情大綱

電視劇故事講述了一位可愛又笨拙的體育老師李瀟瀟，她對十分渴望愛情。她暗戀徐嘉成，並多次通過暗示來表達自己的感情，但不幸的是，徐嘉成已經心有所屬，並無視李瀟瀟的行動。胡一天飾演的雜誌主編葉晗，他一直都暗戀李瀟瀟，默默地關注李瀟瀟的一舉一動。偶然之下，葉晗幫李瀟瀟多次化解尷尬的危機，然而，葉晗因自己過去的感情傷害，讓他難以向李瀟瀟敞開愛的心扉。充滿熱情和直率的雜誌出版人徐嘉成，與曾經的超級模特兒童伊雯相遇，二人在追求感情和事業上不斷磨合，希望可以得到一個平衡。

四人之間的錯綜複雜關係讓李瀟瀟逐漸認清自己的內心，並且徹底治癒了葉晗的情感創傷。她終於領悟到葉晗的優點，並與他真心相愛。這個過程也對徐嘉成和童伊雯進行了考驗，他們也修成正果。葉晗和李瀟瀟彼此相互奔赴，不僅收穫了愛情，還保住了與徐嘉成、童伊雯等人的友誼。

而其他幾位朋友也經歷了人生的考驗。沉穩踏實的律師許彥在專業能力上表現出色，但他不敢面對與徐嘉琳之間的感情;還有餐廳老闆路正與妻子郭晟林的感情也經驗考驗。最後，他們經歷了事業和感情的多重考驗，最終每個人都收穫了自己的幸福。

《請和這樣的我戀愛吧》播出時間｜最新追劇日曆

《請和這樣的我戀愛吧》一共有40集，由愛奇藝、騰訊視頻雙平臺聯播播放，會員首更6集，之後每日更新2集。

電視劇請和這樣的我戀愛吧@Weibo

《請和這樣的我戀愛吧》｜演員人物關係圖

《請和這樣的我戀愛吧》｜演員

胡一天 飾 葉晗

自律勤奮的雜誌主編

電視劇請和這樣的我戀愛吧@Weibo

梁潔 飾 李瀟瀟

笨拙可愛的體育老師

電視劇請和這樣的我戀愛吧@Weibo

代旭 飾 徐嘉成

熱情直接的雜誌出版人

電視劇請和這樣的我戀愛吧@Weibo

孫嘉靈 飾 童伊雯

曾經的模特兒一姐