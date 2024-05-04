郭晉安歐倩怡離婚丨《東張》播昔日放閃甜蜜片　男方一個舉動力追

娛樂圈中的「模範夫妻」郭晉安及歐倩怡前日（2日）突然透過社交網發文宣布離婚消息，證實已經分居兩年，結束18年的夫妻關係！對於觀眾來說這段羡煞旁人的婚姻關係居然突然結束，紛紛表示感到非常可惜！昨日（3日）《東張西望》播出兩夫婦昔日的甜蜜互動影片，讓觀眾重溫他們由初熱戀到結婚階段的各種點滴回憶片段。

歐倩怡前日（2日）突然透過社交網發文宣布離婚消息（截圖）

娛樂圈中的「模範夫妻」郭晉安及歐倩怡證實已經分居兩年，結束18年的夫妻關係！（VCG）

昔日齊拍攝旅遊節目產生愛意

影片中記錄了在1999年時期，昔日他們兩夫婦曾一起參與拍攝旅遊節目《反斗俱樂部》，郭晉安不時含情脈脈望向歐倩怡，又經常在節目中向女方獻殷勤，其中有一幕更直擊他不理同場有其他女士，只選擇扶歐倩怡下車，愛意相當明顯！節目組為求達到最佳的效果，特意安排歐倩怡對郭晉安說出：「我愛你」，乘機撮合二人關係。

郭晉安和歐倩怡是在1999年期間兩人一起去拍攝旅遊特輯而相識相愛。（節目截圖）

郭晉安不時含情脈脈望向歐倩怡，他又經常在節目中向女方獻殷勤。（節目截圖）

拍拖第七年冧爆互講相處之道

兩人在交往第七年，曾經在節目談及相處之道，歐倩怡笑容滿面嘴角上揚表示：「喺我最唔開心嘅時候，有啲嘢盡在不言中嘅時候，一嘢攬實你！」郭晉安則回應：「其實好簡單嘅啫生活，譬如一齊去睇吓戲、唱吓卡拉OK、旅行。」接着主持人質問郭晉安︰「咁佢鍾唔鍾意咁㗎？你鍾意簡單咋喎！」郭晉安充滿自信地表示：「我諗唔會唔鍾意嘅，同我一齊就鍾意㗎啦！有時兩個人一齊，煮吓飯，食個橙，咁都溫馨嘅。」

講到當年二人的拍拖階段，正是郭晉安的事業巔峰期，他憑《阿旺新傳》爆紅，經常不在港需要飛到異地工作，二人需要只能視像見面維繫感情，如今感情已經正式畫上句號，讓不少觀眾感到非常惋惜！

郭晉安歐倩怡在交往第七年的階段曾經在節目談及相處之道。（節目截圖）