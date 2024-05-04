五月天香港演唱會疑有粉絲「失禁」　觀眾不滿：連張凳屙到都係水

台灣天團五月天在中環海濱活動舉行露天演唱會一波三折，較早前因暴雨導致舞台設施故障，受影響的場次需要延期，而首場演唱會因為暴雨需要中斷演出，觀眾不捨而離場。有網民昨日（3日）在小紅書分享觀看五月天演唱會的不快經歷，他寫上：「睇咁多年演唱會都係第一次見人原位屙尿，仲要嘉賓出場個陣已經屙咗，我都唔知嗰陣距離開場過左一個鐘未。」這一番言論瞬間掀起網民高度關注，以及留言討論！

台灣天團五月天在中環海濱活動舉行露天演唱會一波三折。（五月天微博圖片）

有網民昨天（3日）在小紅書指觀看五月天演唱會的不快經歷，演唱會有女FANS失禁。（小紅書截圖）

該名網民在小紅書詳盡寫上：「聽聽吓歌無啦啦一陣尿味，仲要得閒就聞到搵搵下先知元兇係前面個個！拎住農夫山泉！既後生女！（而家冇野可以講到咁白sosad）係連張凳屙到都係水！地下都濕曬！跟住有時啲舞台燈光光猛啲已經睇到啲水漬，但係佢都仲係死都唔肯去廁所整理自己，我都震驚咗！」他續指：「我地後邊嗰排嘅就聽天由命，希望個風向唔好吹嚟我哋度整整兩個幾鐘...真係好bad trip 今次其實啲歌單編排我真係好鍾意，但係我都真係成個人嘅心情同埋個體驗都比人摧毁晒。」

網民指聽聽吓歌無啦啦一陣尿味。（小紅書截圖）

其他網民看到發文者表達自己無奈的心聲後，亦隨即留言：「失禁了還不走這演唱會非看完不可嗎？她自己濕著看也不舒服啊！可憐旁邊的人聞了兩個多小時尿味」、「直頭黐X筋 ，咁樣嘅人都有，現場咁多廁所都唔去就算去廁所都聽得到聲，離晒大譜嘅嘢都有嘅，震驚了我的三觀。」

由於負面留言不斷，終於有一位網民自稱是該名女子的男朋友，並且留言：「再次抱歉，我女朋友生病了這一切都是很突然的情況，很抱歉影響到大家的體驗，真的不是有意，沒有在場間去廁所也是因為時發很尷尬，我們也有在清理，散場後也有再用清水清理並又跟工作人員說明了情況並表示了歉意，還是真的再次抱歉，身體真的是出現了很突然的情況，她本人也是非常崩潰不知所措，再再次向受到波及的各位道歉。」

其他網民亦有隨即留言：「直頭黐X筋 ，咁樣嘅人都有，現場咁多廁所都唔去就算去廁所都聽得到聲，離晒大譜嘅嘢都有嘅，震驚了我的三觀。」。（小紅書截圖）