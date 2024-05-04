譚旻萱打籃球被嫌狼死 　比賽曾遭批踭險毁容：覺得自己會玩完

譚旻萱（Mandy）最近獲護膚品牌垂青，拍攝品牌全新防曬系列廣告。廣告以打籃球為主題，Mandy跟男演員在場單對單較量，一有籃球在手，Mandy馬上精神抖擻進入狀態，全神貫注跟對手對打，誰知導演見Mandy打得太忘形，因面部表情太「狼死」而被叫停，惹來全場大笑！

Mandy又有新廣告。

Mandy笑說：「我好鍾意打籃球，所以每逢工作時要打籃球都會覺得唔似做嘢，係好開心嘅。最搞笑係導演覺得我打波時個樣太凶狠，因為自己太投入冇注意到。」談到打籃球，Mandy開始滔滔不絕，更憶起初入行後比賽時險毁容的經歷，她說：「之前曾經同啲叔叔打波，對方要護住個波，就批踭批到我個嘴，撞爆咗個嘴，當時我都好痛，仲有喊，但我唔係因為痛而喊，而係驚毁容，覺得自己會玩完，要另謀生計……好彩爆嘅係嘴唇入面，自此公司就嚴禁我打波打得太狠，其實長大後我個人係文靜咗，但係打波習慣偏狼死，有啲難改。」

寓工作於娛樂。

最近Mandy積極增值自己，瘋狂做gym、跑步、學戲與學武術等，為迎接新挑戰，她說：「為之後嘅工作做好準備，嚟緊會有新挑戰，一直上緊堂學緊嘢、勤力啲做gym，飲食都要節制吓，食得清啲，都想減吓磅，減吓而家嘅幸福包包面。」